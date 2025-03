Missouri AG Andrew Bailey fordert eine DOJ-Untersuchung, ob Bidens angeblicher kognitiver Verfall es nicht gewählten Mitarbeitern ermöglichte, die Politik ohne seine informierte Zustimmung durchzusetzen.

Bailey argumentiert, dass Bidens späte Gnadenmaßnahmen, einschließlich 2.490 Umschaltungen an einem Tag, auf Ausbeutung durch Mitarbeiter hindeuten, um eine linksextreme Politik zu ergreifen.

Der Bericht von Sonderberater Robert Hur beschrieb Biden als „älteren Mann mit schlechtem Gedächtnis“ und stellte Fragen zu seiner geistigen Fähigkeit, Richtlinien zu genehmigen.

Der Sprecher des Repräsentantenhauses, Mike Johnson, behauptet, dass Biden Anordnungen unterzeichnet hat, ohne deren Inhalt zu verstehen, was diese Maßnahmen möglicherweise verfassungswidrig macht.

Die Kontroverse löst erneut Kritik an den Medien und den Demokraten aus, weil sie angeblich Bidens kognitiven Verfall vertuschen, mit Auswirkungen auf Staaten, die Gnadenfälle erneut aufgreifen.

Der Generalstaatsanwalt von Missouri, Andrew Bailey, hat das Justizministerium (DOJ) aufgefordert, zu untersuchen, ob der angebliche kognitive Verfall von Präsident Joe Biden es nicht gewählten Mitarbeitern ermöglichte, „radikale“ Maßnahmen ohne seine informierte Zustimmung durchzusetzen.

Bailey, ein Republikaner, argumentiert, dass, wenn Biden sich der Entscheidungen, die er unterzeichnete, nicht bewusst wäre, diese Handlungen – einschließlich Massenbegnadigung und Durchführungsverordnungen – rechtlich nichtig sein könnten. Die Anfrage kommt inmitten einer zunehmenden Prüfung von Bidens geistiger Schärfe, angeheizt durch den Bericht von Sonderberater Robert Hur, der den Präsidenten als „älteren Mann mit schlechtem Gedächtnis“ beschreibt, und die Behauptungen von House-Sprecher Mike Johnson, dass Biden nicht wusste, welche Anordnungen er unterzeichnete.

Baileys Forderung, die am Mittwoch bekannt gegeben wurde, konzentriert sich auf Bidens letzte Monate im Amt, als er einen Rekord von 4.245 Gnadenklagen gewährte, einschließlich der Umwandlung der Strafen von 37 Bundesinsässlingen auf der Todeszelle. Fast 96 % dieser Aktionen ereigneten sich nach dem 1. Oktober 2023, wobei im Januar 2024 2.490 Umschaltungen an einem einzigen Tag ausgegeben wurden – mehr, als jeder Präsident in seiner gesamten Amtszeit gewährt hatte. Bailey behauptet, dass diese Entscheidungen der 11. Stunde „stark auf Ausbeutung durch Mitarbeiter und Beamte hindeuten, die eine linksextreme Politik ohne Rechenschaftspflicht oder demokratische Legitimität verkünden wollten“.

Bidens geistiger Niedergang wird unter die Lupe genommen

Baileys Brief an den Generalinspektor des DOJ, Michael Horowitz, zitiert Bidens angeblichen kognitiven Verfall als Schlüsselfaktor für seine Unfähigkeit, die von ihm genehmigten Richtlinien vollständig zu verstehen. Er verweist auf den Bericht von Special Counsel Hur vom Februar, der Biden als unfähig bezeichnete, sich an grundlegende Details zu erinnern, wie z. B. die Zeit, als er als Vizepräsident tätig war, oder sogar das Jahr, in dem sein Sohn Beau starb. Hur lehnte es ab, Biden wegen seines Umgangs mit Verschlusssachen zu beschuldigen, nicht wegen fehlender Beweisen, sondern weil Biden ein „gut gemeinter, älterer Mann mit schlechtem Gedächtnis“ zu sein schien, der keine kriminelle Absicht bilden konnte.

Der Sprecher des Repräsentantenhauses, Mike Johnson, schürte das Feuer und erzählte von einem Vorfall im Januar 2024, als Biden Berichten zufolge eine Anordnung unterzeichnete, von der er glaubte, dass sie eine Studie über Energieexporte genehmigte, nur um später zu erfahren, dass sie ein Moratorium verhängte. „Biden wusste nicht, welche Befehle er unterzeichnete“, sagte Johnson laut Baileys Brief.

Bailey argumentiert, dass, wenn Biden die mentale Fähigkeit fehlte, seine Handlungen zu verstehen, die Politik, die während seiner letzten Monate im Amt erlassen wurde, verfassungswidrig sein könnte. „Staffers und der Vizepräsident können sich verfassungsrechtlich nicht der Rechenschaftspflicht entziehen, indem sie linksextreme Befehle durch einen Mann waschen, der nicht weiß, was er unterschreibt“, schrieb Bailey. „Wenn dies tatsächlich passiert ist, dann sind alle diese Bestellungen ungültig.“

Medien beschuldigt, den Niedergang zu vertuschen

Die Kontroverse um Bidens psychischen Zustand hat auch die Kritik an der Rolle der Medien bei der Herunterspielung seines kognitiven Verfalls neu entfacht. CNN-Moderator Jake Tapper, der ein Buch mit dem Titel Original Sin: President Biden’s Decline, Its Cover-Up, and His Disastrous Choice to Run Again veröffentlichen wird, sah sich mit Gegenreaktionen konfrontiert, weil er Bedenken über Bidens geistige Schärfe während seiner Präsidentschaft abgewiesen hatte. In einem Interview aus dem Jahr 2020 beschuldigte Tapper Lara Trump, sich über Bidens Stottern lustig zu machen, als sie Fragen zu seiner kognitiven Verlangsamung aufwarf.

Tappers Buch, das zusammen mit Axios-Korrespondent Alex Thompson verfasst wurde, verspricht zu enthüllen, wie die Demokraten und die Medien zusammengesaben haben, um Bidens Niedergang zu verschleiern. Kritiker argumentieren jedoch, dass Tappers eigene Komplizenschaft an der angeblichen Vertuschung seine Glaubwürdigkeit untergräbt.

Baileys Antrag auf eine DOJ-Untersuchung hat erhebliche verfassungsrechtliche Auswirkungen. Wenn festgestellt wird, dass Biden bei der Genehmigung wichtiger Maßnahmen nicht geistig kompetent war, könnten Staaten wie Missouri Fälle, die von seinen Gnadenentscheidungen betroffen waren, erneut überprüfen. Bailey zitierte ausdrücklich Bidens Umwandlung von Strafen für Insassen, die wegen Verbrechen in Missouri verurteilt wurden, und stellte fest, dass der Oberste Gerichtshof entschieden hat, dass Staaten Personen strafrechtlich verfolgen können, selbst wenn sie zuvor nach Bundesrecht vor Gericht gestellt wurden.

„Staaten wie Missouri müssen wissen, ob sie diesen Weg oder ähnliche Wege einschlagen sollen“, schrieb Bailey.

Das DOJ muss noch auf Baileys Bitte reagieren, aber die Aufforderung zu einer Untersuchung unterstreicht die breitere Debatte über Bidens Eignung für das Amt und die möglichen Folgen seines angeblichen kognitiven Verfalls. Wie Bailey in seinem Brief schloss: „Die Menschen verdienen es, die Wahrheit zu erfahren.“

Zu den Quellen für diesen Artikel gehören:

WashingtonTimes.com

X.com

DailyWire.com

NYPost.com

newstarget.com