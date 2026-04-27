MITTAGS-ABZOCKE AN DER ZAPFSÄULE! NEUE REGEL TREIBT SPRITPREISE IN DIE HÖHE – FORSCHER SCHLAGEN ALARM!

Mannheim – Autofahrer fassen sich an den Kopf: Was als Entlastung gedacht war, sorgt jetzt für blankes Entsetzen an der Tankstelle! Seit Einführung der umstrittenen Mittags-Regel schnellen die Preise genau dann nach oben, wenn viele zur Zapfsäule fahren. Die Folge: Rekordaufschläge mitten am Tag! Eine aktuelle Untersuchung von ZEW Mannheim und dem Düsseldorfer Institut für Wettbewerbsökonomie zeigt jetzt knallhart, was viele längst vermutet haben: Die Maßnahme hat das Tanken nicht billiger gemacht – im Gegenteil! Autofahrer zahlen drauf, während die Mineralölbranche offenbar kräftig mitverdient.

Die Studie bringt brisante Details ans Licht: Besonders bei Superbenzin greifen die Konzerne offenbar tiefer in die Taschen der Kunden. Die Margen sind deutlich gestiegen, während beim Diesel ein unübersichtliches Auf und Ab herrscht. Klar ist aber: Eine echte Entlastung ist bisher ausgeblieben! Studienautorin Leona Jung bringt es auf den Punkt – das gesamte Maßnahmenpaket habe bislang nicht dazu geführt, das Preisniveau zu senken. Besonders bitter: Gerade kleinere Anbieter und unabhängige Tankstellen scheinen die Spielräume stärker auszunutzen, während große Ketten etwas zurückhaltender agieren.

Doch jetzt keimt Hoffnung auf – zumindest auf dem Papier! Die Politik verspricht Entlastung durch niedrigere Steuern auf Benzin und Diesel. Hintergrund ist die angespannte Lage seit dem Iran-Krieg, die die Preise ohnehin nach oben getrieben hat. Mecklenburg-Vorpommerns Regierungschefin Manuela Schwesig fordert bereits lautstark: Der Tankrabatt müsse verlängert werden, solange die Preise nicht spürbar sinken! Für Millionen Autofahrer bleibt die Lage angespannt – und die bange Frage steht im Raum: Wird das Tanken jemals wieder bezahlbar oder bleibt die Zapfsäule die neue Kostenfalle?

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