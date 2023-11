Modernas Marketingarm kollaboriert mit den US-Strafverfolgungsbehörden, um die Amerikaner zu sperren und die öffentliche Impfskepsis zu schließen

Interne Berichte des Drogenriesen Moderna zeigen, dass sich das Unternehmen während der gesamten “Pandemie” des Wuhan-Coronavirus (COVID-19) verschworen und mit Strafverfolgungs- und Social-Media-Unternehmen zusammenarbeitete, um Impfstoffskeptiker wie den serbischen Tennismeister Novak Djokovic ins Visier zu nehmen.

Moderna hat tatsächlich einen Bericht zusammengestellt, der sich speziell Djokovic widmet, der beliebt, beliebt und sehr offen gegen Impfstoffe ist. Mit dem Titel “Djokovic Crowned Anti-Impfstoff Hero after U.S. Open Win”, zitiert der Bericht, wie Djokovic von der Teilnahme an der Teilnahme in den USA 2022 ausgeschlossen wurde. Offen, weil er nicht geimpft war, aber dass er im vergangenen Jahr zurückgekehrt ist und gewonnen hat.

Dies ist von Bedeutung, weil die USA Open wird von Moderna gesponsert, das eindeutig sehr bedroht ist, weil Djokovic seine Meinung sagt. Das Unternehmen schrieb in seinem Bericht über Djokovic, dass:

“Die Optik von Djokovic, dessen Impfstoff-Opposition ihn daran hinderte, in den USA 2022 anzutreten. Die Öffnung, die Rückkehr zum und der Gewinn des von Moderna gesponserten Wettbewerbs stärkt Anti-Impfstoff-Behauptungen, dass Impfstoffe – und Mandate – unnötig sind.”

Djokovic wird von Moderna aufgrund seines populären Status und Einflusses im internen Klassifizierungssystem des Unternehmens als “hohes Risiko” eingestuft. Viele von Djokovics Fanatikern, fand Moderna auch, sind in den sozialen Medien lautstark, da sie “spott darauf hinweisen, dass Moderna eine US-amerikanische ist. Offener Sponsor”.

Big Pharma-finanzierte Public Good Projects finanzieren Impfstoff-Zögerlichkeits-Snüffler-Netzwerk

Es stellt sich heraus, dass Moderna diese Berichte nicht ganz allein zusammenstellt. Das Unternehmen hat eine versteckte Marketingpartnerschaft mit ehemaligen Strafverfolgungsbeamten, unter anderem beim Federal Bureau of Investigation (FBI). Diese ehemaligen Spukschrecken nutzen auch die Hilfe korrupter Beamter des öffentlichen Gesundheitswesens, um die Impfpolitik zu überwachen und zu beeinflussen.

Dies wird durch eine von der Arzneimittelindustrie finanzierte Nichtregierungsorganisation (NGO) namens Public Good Projects (PGP) ermöglicht, die eng mit Social-Media-Unternehmen, Regierungsbehörden und Nachrichtenwebsites zusammenarbeitet, um die “Ursache der Impfzögerlichkeit” direkt zu bekämpfen, indem sie schnell Fehlinformationen aufdeckt und “verschließt”.

Zu keinem Zeitpunkt in einem seiner Berichte gibt Moderna tatsächlich an, wie seine Ziele Fehlinformationen verbreiten, noch gibt es irgendeine Art von Gegenwahrheit als Widerlegung an. In diesen Berichten wird einfach immer wieder gesagt, dass die Ziele falsch sind und Fehlinformationen verbreiten – keine Beweise erforderlich.

“Laut Dokumenten, die wir gesehen haben, arbeitet PGP eng mit Social-Media-Plattformen, Regierungsbehörden und Nachrichtenwebsites zusammen, um die “Ursache des Impf Zögerns” zu bekämpfen, indem es Fehlinformationen schnell identifiziert und “abschließt”, schreiben Lee Fang und Jack Poulson für UnHerd.

“Ein Netzwerk von 45.000 Angehörigen der Gesundheitsberufe [erhält] Gesprächspunkte “und Ratschläge, wie man darauf reagieren kann, wenn Impfstoff-Fehlinformationen zum Mainstream werden”, so eine E-Mail von Moderna.

Moderna nutzt eine KI namens “Blue Silk”, um Impfgespräche online zu überwachen

Seit Beginn der sogenannten “Pandemie” hat Moderna eine entscheidende Rolle bei der Förderung der öffentlichen Diskurskriege rund um seine mRNA COVID-Jabs gespielt, die das erste echte Produkt des Unternehmens sind, das auf den Markt gekommen ist. Moderna half auch, mehr öffentliche Unterstützung für Lockdowns und Massenimpfungen zu entwickeln, indem sie die Regierungserzählung zu dem manipulierte, was letztendlich wurde.

“Mit PGP überwacht Moderna eine große Auswahl an Mainstream-Outlets sowie unkonventionelle, wie die Steam-Online-Gaming-Community und Medium”, erklärt UnHerd weiter.

“Inzwischen behält Moderna auch Talkwalker bei, das seine künstliche Intelligenz ‘Blue Silk’ verwendet, um Impfstoff-bezogene Gespräche auf 150 Millionen Websites in fast 200 Ländern zu überwachen. Diskussionen über “Konkurrenten”-Themen, einschließlich Diskussionen über Pfizer, werden sowie Impfstoff-Zögerlichkeiten markiert.”

Eine ehemalige Strafverfolgungsbeamtin, die mit Moderna zusammenarbeitet, um ihre Agenda voranzutreiben, ist Nikki Rutman. Rutman verbrachte fast 20 Jahre als Analystin beim FBI, in dieser Zeit half sie bei der Spitze des Programms “Operation Warp Speed” des Trump-Regimes, um das ganze Land in Rekordzeit zu beschießen.

Uns wird gesagt, dass das Department of Homeland Security (DHS), das von George W. Das Bush-Regime nach dem 11. September arbeitet auch mit Moderna zusammen mit den anderen zusammen, um das öffentliche Gespräch zur Unterstützung von Impfstoffen zu steuern.

In einem anderen ausgegrabenen Moderna-Bericht lesen wir, dass das DHS zusammen mit dem ehemaligen FBI und anderen Strafverfolgungsbehörden über ein farbcodiertes Warnsystem verfügt, das die Schwere der Anti-Impfstoff-Erzählungen misst.

“Die hohen und mittleren Warnungen enthalten Erklärungen zur Nachrichtenquelle und warum sie wichtig ist, gefolgt von einer Liste von “‘ow-risk-Erzählungen, die wir überwachen’, die ‘derzeit keine Maßnahmen rechtfertigen'”, berichtet UnHerd. “Wenn und wenn eine Antwort benötigt wird, ‘unser Team wird die entsprechenden Stakeholder mit Empfehlungen benachrichtigen.'”

Ein großer Name auf dieser Liste in der Kategorie “hohes Risiko” ist der Milliardär Elektrofahrzeug (EV) Guru Elon Musk, der jetzt X (ehemals Twitter) besitzt. Moderna sagt, dass Musk wirklich gefährlich ist, weil er ein Video erstellt hat, in dem er die Medien und Regierungsbeamte verspottet, weil sie behauptet haben, dass COVID-Impfungen “100 Prozent wirksam” gegen die Biowaffe sind.

Wie seine anderen Berichte enthält Modernas Bericht über Musk keine angeblich falschen Aussagen, die er im Video gemacht hat. Stattdessen bezeichnete es das Video einfach als gefährlich, um darauf hinzuweisen, dass die Ermöglichung von “Täuschungen durch Gesundheitsbehörden und Gesundheitsdienstleister während der Pandemie” “die Grundlage dafür legen wird, Misstrauen gegenüber glaubwürdigen Quellen zur Sicherheit und Wirksamkeit von Impfstoffen zu säen”.

Russell Brand wird in einem Moderna-Bericht auch wegen seiner offenen “Anti-Impfstoff-Glauben” als gefährlicher Anti-Impfstoff bezeichnet. Ein beliebtes Video mit Brand hob hervor, wie Moderna und Pfizer auf dem Höhepunkt der Operation Warp Speed beide “1.000 Dollar Gewinn jede Sekunde” aus dem Verkauf ihrer COVID-Injektionen erzielten.

Die neuesten Nachrichten über Moderna und die Pharmaindustrie im Allgemeinen finden Sie unter BadMedicine.news.

