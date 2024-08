Mönchengladbach u. Viersen| Ermittlungsverfahren wg. Verdachts des erpresserischen Menschenraubes!

Unter Beteiligung eines Spezialeinsatzkommandos (SEK) hat die Kriminalpolizei Mönchengladbach heute Morgen, gegen 6:00 Uhr, in Viersen einen von der Staatsanwaltschaft Mönchengladbach beim Amtsgericht Mönchengladbach erwirkten Durchsuchungsbeschluss wegen des Verdachts des erpresserischen Menschenraubes vollstreckt. Zur Ermöglichung des schlagartigen Zugriffs setzte das SEK unter anderem Sprengmittel ein, deshalb kam es zu einer Detonation. Personen wurden dabei nicht verletzt.Durchsuchungsobjekt ist die Wohnung eines 25-jährigen Mannes aus Viersen, der tatverdächtig ist, im Juli 2024 an einem erpresserischen Menschenraub zum Nachteil eines anderen 25-Jährigen Mannes aus Wuppertal beteiligt gewesen zu sein.Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen dauern an.Um das Ermittlungsverfahren nicht zu gefährden, können derzeit keine weiteren Angaben zum Sachverhalt gemacht werden.(wr)