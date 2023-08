Mörfelden-Walldorf: Ehepaar mittels “Toilettentrick” bestohlen!

Ein Krimineller gab am Samstagvormittag (05.08.), gegen 11.20 Uhr, an der Haustür eines Ehepaars in der Bamberger Straße vor, dringend auf die Toilette zu müssen. Die Frau ließ ihn daraufhin in ihre Räume. Während des angeblichen “Toilettengangs” entwendete der Unbekannte anschließend mehrere Schmuckstücke. Danach suchte der Mann mit der Beute sofort das Weite. Die Frau bemerkte die Tat umgehend und ihr Mann hielt den Kriminellen vor dem Haus noch fest, bevor dieser sich losriss und mit dem Diebesgut in Richtung Rüsselsheimer Straße flüchtete. Eine Fahndung der Polizei verlief zunächst ergebnislos.

Der Täter ist 1,65 Meter groß und kräftig. Er war mit einer kurzen dunklen Hose, hellem T-Shirt, Kapuzenjacke und Turnschuhen bekleidet und führte einen Rucksack mit sich.

Hinweise bitte an die Polizeistation Mörfelden-Walldorf unter der Telefonnummer 06105/4006-0.