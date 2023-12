Monsanto wurde angewiesen, 857 Millionen Dollar an 7 Menschen zu zahlen, die für immer giftigen Chemikalien ausgesetzt waren!

Der agrochemische Riese Monsanto wurde angewiesen, fünf ehemaligen Studenten und zwei freiwilligen Eltern des Sky Valley Education Center in Monroe, Washington, eine erstaunliche Geldstrafe von 857 Millionen Dollar zu zahlen, weil sie sie polychlorierten Biphenylen (PCBs) ausgesetzt waren.

PCB, die 1979 aufgrund ihrer Toxizität von der Produktion ausgeschlossen wurden, wurden von den 1950er bis zu den 1970er Jahren häufig in Baumaterialien wie Abdichtungen und Leuchten verwendet. Der langsame Abbau von PCB, die oft als “für immer Chemikalien” bezeichnet werden, hat zu einer anhaltenden Umweltbelastung geführt, insbesondere in Schulen, von denen etwa 55.000 während der Spitzenjahrzehnte der PCB-Produktion gebaut wurden. Mit anderen Worten, PCBs sind auch nach jahrzehntelangem Verbot in der Umwelt immer noch vorhanden.

Laut den Beschwerdeführern verursachte ihre Exposition gegenüber Monsantos PCBs, die von fluoreszierenden Leuchten im Sky Valley Education Center nördlich von Seattle stammen, eine Reihe von gesundheitlichen Problemen, darunter Hirnschäden und Autoimmunerkrankungen.

Keri C. Hornbuckle, Professor und Umweltingenieur an der University of Iowa und Sachverständiger für die Beschwerdeführer, unterstützte ihre Behauptungen. Er betonte die dauerhaften Auswirkungen von PCBs auf die Schulen, da “Schulen langlebig gebaut wurden und nicht regelmäßig modelliert werden; diese Materialien befinden sich immer noch in der Abdichtung um die Fenster und zwischen dem Mauerwerk und den Strukturgelenken des Gebäudes”.

Infolgedessen gewährte die Jury den Beschwerdeführern insgesamt 73 Millionen Dollar Entschädigung und 784 Millionen Dollar Strafschadenersatz. Henry Jones, ein Anwalt der Kläger, sagte CBS News: “Niemand, der diese Beweise gehört hat, würde jemals mit einem dieser Leute den Platz wechseln, im Austausch für all das Geld, das die Jury vergeben hat”.

Monsanto widersprach jedoch dem Urteil und kündigte ihre Pläne zur Berufung an.

“Wir sind mit dem Urteil nicht einverstanden und werden Anträge und Appelle nach dem Prozess einleiten, um dieses Urteil zu kippen und die verfassungsrechtlich übermäßigen Schäden zu reduzieren”, sagte ein Monsanto-Sprecher. “Die objektiven Beweise in diesem Fall, einschließlich Blut-, Luft- und andere Tests, zeigen, dass die Kläger nicht unsicheren PCB-Werten ausgesetzt waren und PCBs ihre angeblichen Verletzungen nicht hätten verursachen können.”

Monsanto steht vor zunehmenden Rechtsstreitigkeiten, während es Milliarden von Dollar aufgrund toxischer Produkte verliert

Monsanto kämpft mit einer wachsenden Zahl von Klagen über seine Produkte in den Vereinigten Staaten.

Letzten Monat wurde Monsanto angewiesen, 332 Millionen Dollar an eine Person zu zahlen, die behauptete, dass die Unkrautbekämpfungschemikalie des Unternehmens, Roundup, für seinen Krebs verantwortlich sei. Dies markierte einen weiteren Schlag in einer Reihe von Klagen gegen Monsanto, wobei Tausende von Personen behaupteten, dass die Roundup-Exposition schwere Gesundheitsprobleme verursachte.

In Missouri wies eine Jury Monsantos Muttergesellschaft Bayer an, 1,56 Milliarden Dollar an vier Menschen zu zahlen, die durch die Verwendung von Roundup Krebs bekamen. Die Jury stellte fest, dass das Unternehmen für Konstruktionsfehler, die Nichtwarnung vor den Gefahren der Chemikalie und die Fahrlässigkeit verantwortlich war. Bei allen vier Opfern wurde nach der Verwendung von Roundup auf ihrem Grundstück ein Non-Hodgkin-Lymphom diagnostiziert.

Darüber hinaus wurden etwa 165.000 Ansprüche gegen Monsanto wegen Personenschäden im Zusammenhang mit Roundup, das Glyphosat enthält, eingereicht. Bayer hat die meisten dieser Fälle für rund 11 Milliarden Dollar beigelegt. Die behördlichen Einreichungen deuten jedoch darauf hin, dass etwa 50.000 Ansprüche noch auf die Lösung warten.

In ähnlicher Weise reichte der Bundesstaat Vermont im Juni auch eine Klage gegen den agrochemischen Riesen Monsanto wegen seiner Produktion und seines Verkaufs von giftigen Chemikalien ein, obwohl er wusste, dass sie der menschlichen Gesundheit und der Umwelt schaden. (Verwandte: Vermont verklagt Monsanto wegen toxischer PCB-Kontamination in Schulen.)

Laut der Klage war sich Monsanto bewusst, dass die Formulierungen sehr schädlich waren, leicht in die Umwelt eindringen könnten und weit verbreitete Kontaminationen und Gesundheitsprobleme verursachen würden, die jetzt Realität geworden sind.

“Monsanto stellte PCBs her, vermarktete es vermarktetes, verkaufte und verteilte es, obwohl es wusste, dass seine Produkte in Vermont erhebliche, langfristige Schäden verursachen würden”, sagte die Generalstaatsanwältin von Vermont, Charity Clark.

Darüber hinaus hat der Green Mountain State Millionen von Dollar ausgegeben, um alle seine Schulen auf PCB-Kontamination zu überprüfen, da an der Burlington High School und anderen Schulen hohe Mengen des Toxins gefunden wurden. Infolgedessen verklagte der Schulbezirk Burlington im vergangenen Jahr auch Monsanto in einem separaten Fall, wobei mehr Schulen beabsichtigten, diesem Beispiel zu folgen.

Besuchen Sie Chemicals.news für weitere Artikel wie diesen.

Sehen Sie sich das Video unten an, um mehr über die 10-Millionen-Dollar-Strafe von 3M zu erfahren, um eine Klage wegen Wasserverschmutzung aufgrund von PFAS beizulegen.

Dieses Video stammt vom Talking Hedge-Kanal auf Brighteon.com.

Weitere verwandte Geschichten:

Switchgrass entfernt auf natürliche Weise toxische PCB-Verschmutzung vom Boden.

Für immer Chemikalien: Studie zeigt, dass die Exposition gegenüber PFAS mit einer Gewichtszunahme nach der Diät verbunden ist.

USGS: Mindestens 45% des LEITUNGSWASSERS in den USA sind mit FOREVER CHEMICALS kontaminiert.

Studie: “Für immer Chemikalien” in beliebten Kochprodukten erhöhen das Risiko für Leberkrebs.

Für immer stellen Chemikalien ein größeres Krebsrisiko für Frauen dar als für Männer, so die Studie.

Zu den Quellen gehören:

TheNationalPulse.com

CBSNews.com

Reuters.com

ChildrensHealthDefense.org

VermontPublic.org

Brighteon.com

newstarget.com