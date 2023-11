Montabaur: Gefährliche Körperverletzung – 37jähriger durch Messerstiche verletzt!

Am gestrigen Dienstag kam es gegen 18:40 Uhr zu einer gefährlichen Körperverletzung auf dem Konrad-Adenauer-Platz in Montabaur. Der 37- jährigen Geschädigte aus der Verbandsgemeinde Montabaur wurde im Rahmen einer verbalen Streitigkeit von 4 jungen Männern attackiert und durch Messerstiche am Rücken verletzt. Die Tatverdächtigen flüchteten nach der Tat zu Fuß in Richtung Kleiner Markt und Kirchstraße. Das Opfer wurde im Krankenhaus erstversorgt und konnte noch am Abend das Krankenhaus wieder verlassen. Die vier mutmaßlichen Täter waren circa 17 – 18 Jahre alt und sprachen deutsch. Einer der jungen Männer trug eine Kappe oder Mütze und hatte einen Schnautzer, ein Anderer hatte lange Haare und trug eine Mütze. Ein weiterer Tatverdächtiger trug eine dunkle Jacke. Auf dem Kopf trug er eine Kappe und hatte die Kapuze übergezogen. Die Polizeiinspektion Montabaur bittet um Zeugenhinweise. Wer hat gestern gegen 18:40 Uhr im Bereich des Konrad-Adenauer-Platzes die Auseinandersetzung beobachtet? Wer kann Angaben zu einer Gruppe junger Männer im Stadtgebiet machen?