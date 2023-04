Mordalarm in NÖ +++ Politikerin im Playboy!

krone tv

Mord, versuchter Mord und anschließend versuchter Selbstmord in Strasshof an der Nordbahn

Eine 60-jährige Frau aus dem Bezirk Gänserndorf erstattete am 3. April 2023, gegen 04.55 Uhr, telefonisch Anzeige bei der Landesleitzentrale der Landespolizeidirektion Niederösterreich, dass ihr 27-jähriger Sohn mit einem Messer auf sie und ihren Mann losgehe. Anschließend sei der 27-Jährige vom Dach des Wohnhauses gesprungen.

Trotz sofortiger Intervention durch die Einsatzkräfte verstarb die 60-jährige Frau noch am Tatort. Der 70-jährige Mann wurde mit schweren Verletzungen mit dem Rettungshubschrauber in das Universitätsklinikum St. Pölten geflogen. Der 27-jährige Beschuldigte wurde mit schweren Verletzungen mit dem Rettungswagen in die Klinik Donaustadt nach Wien verbracht.

Die Amtshandlung wurde von Bediensteten des Landeskriminalamtes Niederösterreich, Ermittlungsbereich Leib und Leben und Assistenzbereich Tatort, übernommen. Die Staatsanwaltschaft Korneuburg ordnete die Obduktion an. Weitere Erhebungen sind im Gange.