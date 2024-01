Mordkommission ermittelt nach Tötungsdelikt mit Messer im familiären Umfeld (Ehefrau)!

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Düsseldorf und der Polizei.

Am Donnerstagvormittag (04.01.) erhielt die Polizei gegen 10:45 Uhr Kenntnis von einer Gewalttat im familiären Umfeld. In einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Kaarst konnten durch Einsatzkräfte der Polizei zwei leblose Personen aufgefunden werden, nachdem eine Familienangehörige ihre dort wohnende Tochter als vermisst gemeldet hatte.

Nach ersten vorliegenden Erkenntnissen verletzte ein 49 Jahre alter Mann seine 35 Jahre alte Ehefrau mit einem Messer tödlich. Im Zuge dieser körperlichen Auseinandersetzung kam es nach derzeitigem Ermittlungsstand offenbar auch zu einer Verletzung des Ehemannes, an deren Folgen der 49-Jährige ebenfalls noch am Tatort verstarb. Nicht auszuschließen ist, dass sich der Ehemann die Verletzung versehentlich selbst beibrachte.

Die Staatsanwaltschaft Düsseldorf wertet den Vorfall zum Nachteil der Ehefrau als Tötungsdelikt.

Eine Mordkommission unter Leitung des Polizeipräsidiums Düsseldorf ermittelt gerade zu den Hintergründen und dem genauen Ablauf der Tat.

Presseanfragen zum Ermittlungsverfahren sind an die Staatsanwaltschaft Düsseldorf zu richten.