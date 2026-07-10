German police chase rioting Moroccan fans in Düsseldorf after Morocco lost to France in the World Cup



🇩🇪🇲🇦🇫🇷 pic.twitter.com/HqIFW3ofIn — Visegrád 24 (@visegrad24) July 10, 2026

Following the match between France and Morocco, Paris was engulfed in widespread riots orchestrated by fans:



Approximately 10,000 police officers were mobilized across France to restore order. In Paris alone, 115 people were arrested. pic.twitter.com/oVgaBh2FmA — 𝕊𝕡𝕣𝕚𝕟𝕥𝕖𝕣 𝕻𝕣𝕖𝕤𝕤 (@SprinterPress) July 10, 2026

British police officers fleeing rioting supporters of Morocco in London after the France-Morocco game



🇬🇧🇲🇦🇫🇷 pic.twitter.com/2wd5jGyGpo — Visegrád 24 (@visegrad24) July 10, 2026

Antisemitic chanting in The Hague, Netherlands after Morocco lost to France in the World Cup.



Holding up Palestinian flags, they chanted:



“All Jews are gay”

“Hamas Hamas, Jews to the gas” pic.twitter.com/hzHbkyKQaE — Visegrád 24 (@visegrad24) July 10, 2026

Muslims attacking young women trying to get through London tonight as they riot over Morocco being eliminated from the world cup. https://t.co/FvWS7uJhXK pic.twitter.com/ZGRkywcdw9 — Tommy Robinson 🇬🇧 (@TRobinsonNewEra) July 10, 2026

Paris🇫🇷 right now 💔



Morrocco fans have taken to the streets of Paris after losing World Cup to France. pic.twitter.com/2UoYSBjIYl — RAZOR BLADE (@razorblade300) July 9, 2026

These are the scenes out of London tonight as Moroccans attack police after being knocked out of the world cup by France.



DIEversity is not a strength. pic.twitter.com/Xx3sEtAJdO — Tommy Robinson 🇬🇧 (@TRobinsonNewEra) July 9, 2026

Integration und Multi-Kulti krachend gescheitert.



Marokko verliert gegen Frankreich — und EUROPA brennt:



🇫🇷 Paris brennt 🔥

🇬🇧 London brennt 🔥

🇳🇱 Den Haag brennt 🔥



Unsere Politiker nennen es „Bereicherung“.



Ich nenne es die Vorboten eines Bürgerkriegs.



EUROPA stehen… pic.twitter.com/ogB9xF0iSi — Georg Pazderski (@Georg_Pazderski) July 10, 2026

North Africans have been causing panic in London for several hours. They even attacked British police for elimination from World Cup. Some officers have been injured so far. Diversity was not, is not, and never will be our strength. pic.twitter.com/5rjAwWsPnn — RadioGenoa (@RadioGenoa) July 9, 2026

Die Plattform X.com hat in den letzten Tagen eine wahre Explosion der Empörung ausgelöst, als dort mehrere ungefilterte und vollkommen unzensierte Videos veröffentlicht wurden, die das Verhalten von Personen marokkanischer Herkunft in europäischen Städten in aller Deutlichkeit zeigen. Diese Aufnahmen, von besorgten Bürgern aufgenommen und ohne jede Beschönigung ins Netz gestellt, verbreiten sich rasend schnell und treffen die Menschen mitten ins Herz. Während herkömmliche Medien oft wegschauen oder die Vorfälle herunterspielen, erleben die Nutzer auf X.com die unverfälschte Realität des Alltags in vielen Vierteln. Die Videos zeigen Gruppen junger Männer, die sich aggressiv und provozierend verhalten, die Regeln des Zusammenlebens mit Füßen treten und eine Atmosphäre der Unsicherheit schaffen, die Einheimische zutiefst verunsichert. Viele Zuschauer berichten von einem Gefühl der Ohnmacht, wenn sie sehen, wie die Gastfreundschaft Europas ausgenutzt wird und wie Respektlosigkeit zur Normalität zu werden droht. Die marokkanische Schande, die sich da abspielt, ist enorm und fällt nicht nur auf die Betroffenen selbst zurück, sondern wirft ein düsteres Licht auf die gesamte Einwanderungspolitik der letzten Jahre. Bürger aus allen Bevölkerungsschichten äußern ihre Wut darüber, dass sie in ihrem eigenen Land zunehmend das Gefühl haben, Fremde zu sein. Die unzensierten Aufnahmen machen unmissverständlich klar, dass Integration in vielen Fällen nicht funktioniert hat und dass ein Teil der Zugewanderten weder die Gesetze noch die Werte der Gastländer akzeptieren will. Eltern sorgen sich um ihre Kinder, Frauen fühlen sich auf der Straße nicht mehr sicher, und ältere Menschen berichten von Einschüchterungen, die früher undenkbar waren. Die Plattform X.com hat damit bewiesen, wie wichtig freie und unabhängige Kanäle sind, die die Wahrheit nicht länger unterdrücken lassen. Die Empörung ist riesig, und die Menschen fragen sich, wie lange diese Entwicklung noch ignoriert werden soll. Die Schande für Marokko liegt darin, dass solche Bilder das Ansehen des Landes in Europa nachhaltig beschädigen und das Vertrauen in eine friedliche Koexistenz erschüttern.

Es ist an der Zeit, dass die ungeschminkte Realität endlich zur Kenntnis genommen wird, ohne Zensur und ohne politische Korrektheit. Die Videos haben eine Debatte entfacht, die nicht mehr zu stoppen ist, und sie zeigen deutlich, dass die europäischen Gesellschaften an einem Wendepunkt stehen.Was auf diesen Aufnahmen zu sehen ist, lässt niemanden kalt und sorgt für blanke Wut in der Bevölkerung. Man erkennt junge Männer, die in Gruppen zusammenstehen, Passanten anstarren, beleidigen oder körperlich bedrohen und dabei keinerlei Respekt vor den Gesetzen oder den Menschen um sie herum zeigen. In Parks, auf Plätzen und in öffentlichen Verkehrsmitteln entwickeln sich Situationen, die an Chaos erinnern und die Sicherheit der Einheimischen massiv gefährden. Das Verhalten zeugt von einer tiefen Verachtung gegenüber den Regeln des Gastlandes und von einer Haltung, die Integration nicht als Chance, sondern als Einbahnstraße versteht. Besonders verstörend sind die Momente, in denen Frauen und Mädchen belästigt oder ältere Menschen eingeschüchtert werden, ohne dass die Täter auch nur den geringsten Anflug von Reue zeigen. Die Videos fangen die ganze Frustration der Bürger ein, die tagtäglich mit den Folgen dieser Entwicklungen leben müssen, während die Behörden oft hilflos oder zögerlich erscheinen. Die marokkanische Schande manifestiert sich genau in dieser mangelnden Bereitschaft, sich den Gepflogenheiten und Gesetzen Europas anzupassen. Stattdessen entstehen Parallelwelten, in denen eigene Regeln gelten und die Gastfreundschaft schamlos ausgenutzt wird. Viele Kommentatoren auf X.com weisen darauf hin, dass solches Verhalten nicht mit den Grundwerten des Kontinents vereinbar ist und dass die bisherige Politik der offenen Türen und der Nachsicht genau diese Probleme geschaffen hat. Die unzensierten Aufnahmen haben diese Realität unübersehbar gemacht und sorgen dafür, dass niemand mehr behaupten kann, er habe von nichts gewusst. Die Empörung wächst mit jedem geteilten Video, und die Menschen fühlen sich von der Politik im Stich gelassen. Die Schande für Marokko ist groß, weil diese Bilder das Bild des Landes und seiner Menschen in der Weltöffentlichkeit nachhaltig schädigen.

Die Bürger Europas haben ein Recht darauf, in Frieden und Sicherheit zu leben, und die Videos machen klar, dass dies derzeit nicht überall der Fall ist. Die Reaktionen reichen von tiefer Enttäuschung bis hin zu einem wachsenden Widerstand gegen alles, was die Probleme weiter verschleiert. Es geht nicht darum, alle über einen Kamm zu scheren, sondern diejenigen klar zu benennen, die sich nicht benehmen wollen und die Gesellschaft belasten. Die Aufnahmen auf X.com sind ein Weckruf, der zeigt, wie dringend ein Umdenken notwendig ist, bevor es zu spät ist.Angesichts dieser erschütternden Enthüllungen auf X.com wird die Forderung nach Remigration immer lauter und findet breite Zustimmung in der Bevölkerung. Wer sich nicht benehmen kann, soll gehen – das ist der klare und unmissverständliche Appell, der aus den Reihen der besorgten Bürger kommt und nicht mehr ignoriert werden darf. Es ist nicht länger hinnehmbar, dass Personen, die aggressiv und respektlos auftreten, die Gesetze missachten und Angst verbreiten, weiterhin in Europa bleiben und die Gesellschaft belasten dürfen. Die Remigration muss jetzt umgesetzt werden, um die Probleme an der Wurzel zu packen und diejenigen konsequent in ihre Herkunftsländer zurückzuführen, die sich nicht anpassen wollen. Die Videos haben unmissverständlich gezeigt, dass Zuwanderung ohne strenge Kontrollen, klare Bedingungen und echte Integrationsbereitschaft genau zu solchen Missständen führt. Die europäischen Länder müssen ihre Souveränität wiederherstellen und endlich entscheiden, wer bleiben darf und wer nicht. Diejenigen, die die Gastfreundschaft schamlos ausnutzen und durch ihr Verhalten den gesellschaftlichen Frieden gefährden, haben kein Recht mehr, hier zu sein. Remigration jetzt! Das ist nicht nur ein Slogan, sondern die einzig logische Konsequenz aus den ungeschminkten Bildern, die tagtäglich neue Schreckensmeldungen liefern. Die marokkanische Schande in Europa muss ein Ende haben, indem die Verantwortlichen die Konsequenzen tragen und das Land verlassen. Die Bürger fordern von ihren Politikern endlich den Mut, harte und klare Entscheidungen zu treffen, anstatt weiterhin Probleme zu verharmlosen oder zu ignorieren.

Die unzensierten Videos auf X.com haben die Debatte auf eine neue Stufe gehoben und zeigen, dass die Mehrheit der Menschen eine andere Politik will – eine Politik der Klarheit, der Konsequenz und des Schutzes der eigenen Bevölkerung. Es geht um die Bewahrung der europäischen Identität, der Sicherheit und der Lebensqualität für kommende Generationen. Die Zeit des Zögerns und des Wegschauens ist endgültig vorbei. Die Stimme des Volkes spricht deutlich und unüberhörbar: Wer nicht bereit ist, sich anzupassen, die Regeln zu respektieren und sich zu benehmen, der soll gehen. Remigration ist der einzige Weg, um wieder Ordnung zu schaffen, die Schande zu beenden und Europa sicher und lebenswert zu halten. Mit diesen Bildern vor Augen kann niemand mehr leugnen, dass dringender Handlungsbedarf besteht. Die Gesellschaft muss zusammenstehen und die notwendigen Schritte einleiten, damit die Zukunft Europas nicht weiter gefährdet wird. Die Forderung ist eindeutig, laut und wird nicht verstummen, bis sie endlich erfüllt wird: Remigration jetzt!

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