Symbolfoto – Bild KI-generiert

Moskau – Erschütternde Zahl aus Putins eigener Statistikbehörde! Nach der Auswertung gehackter Sterbedaten der russischen Statistikbehörde Rosstat kommen unabhängige Medien auf mindestens 490.000 registrierte russische Kriegstote seit Februar 2022 bis Ende September 2026. Das berichten unter anderem Mediazona, Meduza und der russische Dienst der BBC, auch der „Spiegel“ hatte Zugriff auf die Daten. Mediazona und Meduza schätzen die tatsächliche Zahl samt nicht registrierter Toter und Vermisster sogar auf rund 700.000. Rosstat bestätigte zwar einen Hackerangriff, bestreitet aber, dass Daten abgeflossen seien. Eine offizielle russische Verlustzahl gibt es nicht.

Woher kommen die Daten? Am 1. November tauchten auf der Website von Rosstat und den Seiten regionaler Ämter Logos zweier Hackergruppen auf: der belarussischen „Cyber-Partisanen“ und der Gruppe Silent Crow, die nach Medienberichten ukrainefreundlichen Kreisen nahesteht. Die Hacker behaupten, rund 23 Terabyte erbeutet zu haben, darunter Informationen zu russischen Kriegsverlusten. Rosstat erklärte, vom 29. Oktober bis 1. November habe es „gezielte destruktive Cyberangriffe“ gegeben, eine Kompromittierung von Datenbanken oder ein Abfluss geschützter Informationen sei aber nicht festgestellt worden.

Laut Mediazona gaben die Hacker am 8. November einen ersten Datensatz an Journalisten weiter: 29,7 Millionen Einträge aus dem russischen Personenstandsregister mit fast allen Sterbefällen von Anfang 2021 bis August 2026, ohne Namen. Am 15. November folgte ein zweiter Satz mit 15 Millionen neueren Einträgen bis zum 29. September 2026. Nach Bereinigung von Dubletten blieben laut Mediazona 11.658.178 einzelne Sterbefälle übrig.

Sind die Daten echt? Unabhängig bestätigen kann das niemand außer Rosstat selbst. Die beteiligten Redaktionen haben die Echtheit aber nach eigenen Angaben mehrfach geprüft. Die BBC schreibt, die Gesamtzahl der Todesfälle im Datensatz weiche von den bis 2023 offiziell veröffentlichten Rosstat-Zahlen nur um 0,1 bis 1 Prozent ab. Mediazona fand nach eigenen Angaben 95,1 Prozent der Soldaten aus ihrer namentlichen Liste mit Todesdatum bis Ende September im Leak wieder. Die BBC prüfte zudem 200 öffentlich bekannte zivile Todesfälle von Hand, die Angaben stimmten in allen Fällen überein. Meduza schreibt, eine solche Menge passender Einträge zu fälschen, sei unmöglich.

Wie kommt die Zahl zustande? Eine Spalte „im Krieg gefallen“ gibt es in der Datenbank nicht. Mediazona zählte nur Männer zwischen 18 und 64 Jahren mit russischer oder ungeklärter Staatsbürgerschaft und wertete Felder wie die Todesursache „Kriegshandlungen“, medizinische Codes für Kriegsverletzungen und militärische Formulierungen aus. Das Ergebnis der BBC-Auswertung: mindestens 490.334 russische Soldaten, dazu mindestens 7.421 Ausländer, die auf russischer Seite gefallen sind.

Die Hochrechnung auf rund 700.000 ist eine Schätzung, kein Zählergebnis. Meduza und Mediazona begründen sie damit, dass Todesfälle zunehmend mit großer Verzögerung registriert werden, und beziehen erstmals auch Vermisste ein. Sie nutzen dafür nach eigenen Angaben Methoden aus Versicherungsmathematik und Epidemiologie. Die Fehlerspanne sei groß, betreffe aber vor allem die letzten zwölf Monate.

Zum Vergleich: Die US-Denkfabrik CSIS hatte im Juli laut Nachrichtenagentur SDA 400.000 bis 450.000 russische Gefallene geschätzt. Beide Kriegsparteien melden praktisch täglich angebliche Verluste des Gegners, nennen eigene Zahlen aber kaum. Der Kreml hat zu den neuen Berechnungen nach unserem Kenntnisstand bislang nicht Stellung genommen.

KOMMENTAR / MEINUNG: Hinter jeder dieser Zahlen steht ein Mensch, eine Familie, ein Dorf, das einen Sohn verloren hat. Dass die russische Führung die Veröffentlichung der Sterbestatistik eingestellt hat, sagt viel darüber, wie sehr sie die Wahrheit über diesen Krieg fürchtet. Ein Regime, das seine Toten versteckt, verliert das Vertrauen der eigenen Bürger.

KOMMENTAR / MEINUNG: Vorsicht ist trotzdem geboten. Die Daten stammen aus einem Hack, verbreitet von Gruppen, die klar Partei ergreifen. Die Redaktionen haben sauber gearbeitet und ihre Prüfwege offengelegt, doch eine Hochrechnung bleibt eine Hochrechnung. Wer daraus Schlagzeilen macht, sollte Zählung und Schätzung nicht vermischen.

KOMMENTAR / MEINUNG: Für die Debatte hierzulande ist die Zahl ein Weckruf. Wer über Waffenlieferungen, Verhandlungen und Frieden streitet, sollte wissen, welchen Blutzoll dieser Krieg schon gekostet hat – auf beiden Seiten. Die Politik muss endlich ehrlich sagen, wie sie dieses Sterben beenden will.

Was meinen Sie: Wird die Wahrheit über die Verluste den Krieg verändern? Schreiben Sie uns Ihre Meinung in die Kommentare und teilen Sie diesen Artikel!

Quellen:

Mediazona: Leaked Rosstat data reveals 500,000 Russian war dead, 23.11.2026: https://en.zona.media/article/2026/11/23/rosstat_leaked

BBC News Russisch: Что утечка Росстата рассказала о потерях России, 23.11.2026: https://www.bbc.com/russian/articles/cm20qnwdlr6do

The Insider: Росстат отрицает утечку (Stellungnahme Rosstat), 01.11.2026: https://theins.ru/news/299012

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