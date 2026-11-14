Symbolfoto – Bild KI-generiert

Moskau – Der russische Militärkommentator Igor Korottschenko wirft der Europäischen Union vor, die Ukraine „an der kurzen Leine“ zu halten und ein Friedensabkommen zu verhindern. So steht es in einem Beitrag des russischen Staatssenders Sputnik vom 11. November, 14:50 Uhr MEZ. Transition News übernimmt die Darstellung am 14. November nahezu wortgleich ins Deutsche, ohne die Herkunft als Staatsmedium und ohne die EU-Sanktionen gegen den Kommentator kenntlich zu machen. Korottschenko ist Chefredakteur der Zeitschrift „Nationale Verteidigung“. Die Europäische Union hat ihn am 8. April 2022 sanktioniert. Seine Wertungen sind Meinung aus Moskau, keine festgestellten Tatsachen. Mehrere Behauptungen in dem Text halten der amtlichen Lage nicht stand, vor allem das Datum und der Charakter einer EU-Ausbildungsmission.

In dem von Sputnik am Mittwoch veröffentlichten Beitrag bezeichnet Korottschenko die EU als Haupttreiber im Krieg des Westens gegen Russland; die Ukraine kämpfe in deren Auftrag. Sputnik gehört zur staatlichen Mediengruppe MIA Rossija Sewodnja. Bereits am 9. November, also vor Beginn der Runde, hatte Korottschenko dem Sender Westi erklärt, Europäer würden nach Abu Dhabi fahren, um Kiew so zu kontrollieren, dass es keine für Europa ungünstigen Entscheidungen akzeptiere. Das Motiv steht also schon vor den Gesprächen fest. Gegenüber dem Sender sagt der Kommentator in dem späteren Sputnik-Beitrag wörtlich, man möge beachten, dass genau an dem Tag, an dem die Verhandlungen begannen, die Entscheidung getroffen worden sei, eine permanente EU-Mission in der Ukraine zu stationieren, deren Aufgabe darin bestehe, das ukrainische Militär auszubilden und den Transfer westlicher Waffen zu erleichtern. Das sei kein Zufall, sondern ein bewusstes Signal der Feindseligkeit gegenüber Bemühungen um eine Beendigung des Konflikts zu „friedlichen und gerechten Bedingungen“. Eine zweite wörtliche Stelle lautet, Europa habe während der Verhandlungen Vertreter in die Vereinigten Arabischen Emirate geschickt, um die ukrainische Delegation davon abzubringen, vernünftige Vorschläge der USA zu akzeptieren. Eine dritte: Europa bereite sich ernsthaft auf einen Krieg mit Russland vor, als Zieltermin sei das Jahr 2030 festgelegt; es wolle die Ukraine in den Kampfhandlungen halten, um Zeit zu gewinnen. Die deutsche Fassung von Transition News gibt diese drei Zitate sachlich zutreffend aus dem englischen Sputnik-Text wieder. Der Fehler liegt nicht in der Wort-für-Wort-Übersetzung, sondern in der fehlenden Einordnung und in Tatsachenbehauptungen, die so nicht stimmen.

Laut der Pressemitteilung des Rates der Europäischen Union vom 9. November hat der Rat die EU-Militärberatungsmission EUMAM Ukraine um zwei Jahre bis zum 15. November 2028 verlängert und dafür knapp 300 Millionen Euro vorgesehen. Zugleich beschloss er eine Präsenz in der Ukraine, um die unmittelbare Abstimmung mit den ukrainischen Militärbehörden und internationalen Partnern zu sichern, damit die Ausbildung sich an den Bedarf der Streitkräfte anpasst. Die Ausbildung selbst findet nach der Ratserklärung weiter auf dem Gebiet der Mitgliedstaaten statt. Die Mission besteht seit Oktober 2022 auf ukrainischen Wunsch und hat demnach mehr als 100.000 Soldaten ausgebildet; zur Unterstützung der Lehre gehört auch Ausrüstung für letale und nicht letale Zwecke. Kiew hatte laut der Ratserklärung in einem Schreiben des Verteidigungsministeriums vom 10. Oktober um eine unmittelbare Präsenz gebeten. Aus einer Verlängerung plus Koordinierungsstelle wird bei Korottschenko eine neu beschlossene Waffen-Transfer-Mission. Korottschenkos Formulierung bleibt damit eine Verschiebung von Auftrag und Neuheitsgrad. Vor allem die Zeitangabe ist falsch: Der Ratsbeschluss datiert auf den 9. November, die Gespräche in Abu Dhabi begannen am 10. November. Es war also nicht „genau an dem Tag, an dem die Verhandlungen begannen“. Transition News übernimmt den Kalenderfehler ungeprüft.

Die Gespräche selbst sind von unabhängigen Agenturen und Sendern bestätigt. Am 10. und 11. November tagten in Abu Dhabi Delegationen Russlands, der Ukraine und der Vereinigten Staaten. Leiter der russischen Seite war der Präsidentenberater Wladimir Medinski, die ukrainische Delegation führte Rustem Umerow. Die US-Vermittler waren Steve Witkoff und Jared Kushner. Ein großer Durchbruch bei Gebiet oder Waffenruhe blieb aus. Beide Seiten vereinbarten dem Grunde nach einen umfangreichen Gefangenenaustausch; Details sollten folgen. Genau dieses konkrete Ergebnis fehlt bei Transition News und bei Sputnik in dem Kommentarstück. Stattdessen erscheint die Runde als Beleg, die EU habe Frieden verhindert. Das ist die Lesart des Kommentators, nicht das Protokoll der Sitzung.

Ob Europäer am Tisch saßen, ist zwischen den Lagern umstritten, ihre Anwesenheit in Abu Dhabi aber nicht. Die TASS zitiert Medinski nach der Runde so: Wenn sie als Touristen gekommen seien, sollten sie sich in der Hotelbar unterhalten; konkrete Friedensvorschläge der Europäer habe man nicht erhalten. Nach TASS saßen zu Beginn Witkoff, Kushner, der Nato-Oberbefehlshaber in Europa, Alexus Grynkewich, und der Außenminister der Emirate mit am Tisch, „entgegen Aussagen französischer Offizieller“ jedoch keine Europäer. Die BBC berichtet, Kushner und Witkoff hätten am Rande auch mit ukrainischen sowie europäischen und Nato-Vertretern gesprochen. Transition News macht daraus als Tatsache, europäische Vertreter hätten auf Wunsch Russlands nicht teilnehmen dürfen, und Medinski habe sie als „Touristen“ verspottet. Das Wort fiel, aber in einer bedingten, spöttischen Wendung der russischen Seite. Ein formaler Ausschluss „auf Wunsch Russlands“ ist die Moskauer Darstellung, kein unabhängig festgestellter Verfahrensbeschluss. Die Absicht, die Ukraine von „vernünftigen“ US-Vorschlägen abzubringen, bleibt eine Unterstellung Korottschenkos, kein belegtes Zitat einer europäischen Delegation.

Die Reiseroute der US-Gesandten gibt Transition News falsch wieder. Der Text schreibt, Kushner und Witkoff seien von den Emiraten zuerst nach Dublin gefahren, um mit den Europäern zu sprechen, danach nach Moskau zu Präsident Wladimir Putin, und hätten anschließend mitgeteilt, europäische Staaten sollten an der nächsten Runde teilnehmen. Nach übereinstimmenden Berichten von BBC, AP und RFE/RL flogen die Gesandten am 12. November zuerst nach Moskau zu Putin und danach nach Dublin zu Präsident Wolodymyr Selenskyj. Dublin war also das Treffen mit der ukrainischen, nicht primär mit einer europäischen Führung. Berichte vom 13. November, etwa von France 24 und Al Jazeera, nennen anschließend die Absicht, Europäer in eine nächste Runde einzubeziehen; welche Staaten genau sprechen und ob Moskau das bereits fest zugesagt hat, war in diesen Darstellungen noch nicht abschließend geklärt. Aus einer umgekehrten Reihenfolge und einem Dublin-Treffen „mit den Europäern“ wird bei Transition News eine glatte Erzählung, die so nicht stimmt.

Zwei weitere Erzählstücke sind Meinung, keine amtliche Feststellung. Den Euromaidan von 2014 als vom Westen inszenierten Staatsstreich zu bezeichnen, ist die bekannte russische Lesart. Dass europäische Regierungen die damalige neue Führung in Kiew anerkannten, ist unstreitig; ein bewiesenes westliches Inszenieren des Umsturzes ist das nicht. Die „europäische Troika“ aus Deutschland, Frankreich und dem Vereinigten Königreich als „destruktivstes Bündnis“ zu führen, vermengt zudem die EU mit London: Großbritannien ist kein EU-Mitglied, der Titel des Textes spricht aber von der EU. Das Jahr 2030 als festgelegter „Zieltermin“ für einen Krieg gegen Russland verdreht die offizielle EU-Sprache. Unter dem Stichwort Readiness 2030 und einem Weißbuch zur Verteidigung spricht Brüssel von Bündnis- und Verteidigungsfähigkeit, Abschreckung und Vorsorge, nicht von einem beschlossenen Angriffs- oder Kriegsdatum gegen Russland. Korottschenko zieht diese Planungsformel zu einem Kriegskalender zusammen. Transition News gibt das ohne diesen Unterschied weiter.

Wer spricht, muss sichtbar bleiben. Korottschenko tritt in Russland regelmäßig als Militär- und Außenpolitikexperte auf. Die EU führt ihn seit der Durchführungsverordnung (EU) 2022/581 vom 8. April 2022 auf der Sanktionsliste. In der amtlichen Begründung, wiedergegeben im französischen Sanktionsregister der Direction générale du Trésor, wird er als Vorsitzender des Öffentlichen Rates beim russischen Verteidigungsministerium und als Chefredakteur des Magazins „Nationale Verteidigung“ bezeichnet, als häufiger Gast zentraler russischer Fernsehsendungen sowie als verantwortlich für die Unterstützung von Handlungen und Politiken, welche die territoriale Unversehrtheit, die Souveränität und die Unabhängigkeit der Ukraine untergraben. Ihm werden demnach aggressive Äußerungen gegen die territoriale Integrität der Ukraine zugeschrieben, darunter Forderungen, das Land zu „entnazifizieren“ und zu entmilitarisieren und es mit Russland zu vereinigen. Diese Begründung ist die Sicht der sanktionierenden EU, kein Strafgerichtsurteil; sie gehört aber zur Einordnung eines Kommentators, den Transition News nur als „Militäranalysten“ einführt. Sputnik ist kein neutrales Fachblatt, sondern ein russisches Staatsmedium. Wer dessen Überschrift „EU holds Ukraine on a tight leash“ fast unverändert als Nachricht übernimmt, übernimmt auch die Rahmenhandlung: Die EU als Kriegstreiberin, die Ukraine als Werkzeug, Europa als Saboteur amerikanischer Friedensvorschläge. Das darf als Meinung stehen. Als ungeprüfte Lagebeschreibung darf es nicht stehen.

KOMMENTAR / MEINUNG: Ein Zitat kann wortgetreu sein und trotzdem in die Irre führen, wenn Datum, Auftrag und Rechtsform einer Mission verbogen werden. Genau dort endet das Referieren und beginnt die Verschiebung. Wer das nicht korrigiert, trägt die Verschiebung weiter, auch wenn er Anführungszeichen setzt.

KOMMENTAR / MEINUNG: Staatsmedien haben ein Interesse, die eigene Regierung als friedensbereit und die Gegenseite als Saboteur erscheinen zu lassen. Das verpflichtet die Nachricht nicht zum Gegenteil, aber zur Herkunftsangabe. Ein sanktionierter Fernsehkommentator ist kein unparteiischer Protokollant am Verhandlungstisch.

KOMMENTAR / MEINUNG: Friedensgespräche verdienen eine nüchterne Bilanz: Wer saß am Tisch, was wurde vereinbart, was blieb offen. Wer stattdessen eine Reise umdreht und einen Beschluss um einen Tag verschiebt, baut eine Geschichte, in der Europa den Frieden verhindert, obwohl der Text den einzigen greifbaren Fortschritt der Runde verschweigt.

Was meinen Sie: Muss ein solches Interview vor allem mit der Stimme aus Moskau wiedergegeben werden, oder zuerst mit dem Ratsbeschluss und dem tatsächlichen Gesprächsstand? Schreiben Sie uns Ihre Meinung in die Kommentare und teilen Sie diesen Artikel!

Quellen:

Rat der Europäischen Union: Pressemitteilung zur Verlängerung der Mission EUMAM Ukraine (9.11.2026): https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2026/11/09/ukraine-council-extends-eu-military-assistance-mission-mandate-for-two-years/

Sputnik International: EU Keeps Ukraine on Tight Leash, Preventing It From Pursuing a Peace Deal – Expert (Ekaterina Blinova, 11.11.2026, 13:50 Uhr GMT / 14:50 Uhr MEZ): https://sputnikglobe.com/20261111/eu-keeps-ukraine-on-tight-leash-preventing-it-from-pursuing-a-peace-deal–expert-1125053092.html

Transition News: Russischer Analyst: EU hält die Ukraine an der kurzen Leine und verhindert ein Friedensabkommen (KD, 14.11.2026): https://transition-news.org/russischer-analyst-eu-halt-die-ukraine-an-der-kurzen-leine-und-verhindert-ein

Bitte Telegram-Kanal folgen https://t.me/pressecop24