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München – Am Tag der Beisetzung von Hubert Aiwanger in seinem Heimatort Inkofen berichtet die BILD von einem „heißen Gerücht“ im Landtag: Seine Lebensgefährtin Tanja Schweiger, Landrätin des Landkreises Regensburg, könnte den Vorsitz der Freien Wähler übernehmen. Eine Bestätigung gibt es nicht – Schweiger selbst hat sich zu einer Kandidatur bislang öffentlich nicht geäußert. Amtlich ist: Aiwanger wurde am 4. November tot in einem Berliner Hotelzimmer gefunden; nach dem vorläufigen Obduktionsergebnis gibt es laut Staatsanwaltschaft Berlin keine Anhaltspunkte für ein Fremdverschulden. Fraktion und Landesvorstand wollen am Montag bekanntgeben, wer ihm an der Parteispitze und als Wirtschaftsminister folgt.

Die BILD veröffentlichte ihren Text am Samstag, dem 21. November 2026, um 5.00 Uhr unter der Überschrift „Er starb mit 55: Übernimmt Aiwangers Lebensgefährtin Freie Wähler?“. Die Zeitung schreibt, Anfang kommender Woche solle die Nachfolge des am 4. November in Berlin verstorbenen Politikers geregelt werden. Am Montag wollten die Landtagsabgeordneten einen Nachfolger als Wirtschaftsminister bestimmen; aussichtsreich sei Staatssekretär Tobias Gotthardt. Parteichef werde er aber „wohl nicht“, denn im Landtag mache ein „heißes Gerücht“ die Runde, Schweiger könne selbst den Parteivorsitz übernehmen. „Viele Abgeordnete und Mitglieder“ wünschten sich das. Offen ausgesprochen habe sie sich noch nicht, gegenüber der Parteispitze aber auch keine Ablehnung signalisiert. Denkbar sei eine Doppelspitze, etwa mit Digitalminister Fabian Mehring. Namentlich zitiert wird für das Gerücht niemand.

Der Anlass ist ein Todesfall, und er ist amtlich belegt. In einer gemeinsamen Meldung mit der Polizei teilte die Staatsanwaltschaft Berlin am 4. November mit, der stellvertretende Ministerpräsident des Freistaates Bayern, Hubert Aiwanger, sei am frühen Abend tot in seinem Hotelzimmer in Berlin-Mitte aufgefunden worden. Staatsanwaltschaft und eine Mordkommission des Landeskriminalamts leiteten ein Todesermittlungsverfahren ein. Ziel eines solchen Verfahrens ist es, Todesursache und Hergang zu klären und ein Fremdverschulden auszuschließen; es ist bei unklaren Todesfällen üblich und kein Hinweis auf eine Straftat. Am Folgetag hieß es in einer weiteren Mitteilung der Berliner Staatsanwaltschaft, das vorläufige Ergebnis der Obduktion habe keine Anhaltspunkte für ein Fremdverschulden ergeben; weitere gerichtsmedizinische Untersuchungen stünden noch an.

Ein abschließendes Ergebnis liegt bis heute nicht vor. Die Behörde teilte der Süddeutschen Zeitung am 19. November mit, die Untersuchungen seien nicht abgeschlossen, man wolle das Ergebnis aber von sich aus bekanntmachen. Der „mitteilungsfähige Sachstand“ sei unverändert. Als Grund für die Zurückhaltung nannte sie den Schutz von Persönlichkeitsrechten. Aiwanger war nach Berichten von ARD und Deutschlandfunk zur Eröffnung des Berliner Büros seiner Partei in der Hauptstadt, sagte den Termin aber ab, weil er sich unwohl gefühlt haben soll. Er wurde 55 Jahre alt. Im Netz kursierende Mord- und Vergiftungstheorien sind durch keine amtliche Stelle gedeckt. Das bayerische Innenministerium bestätigte der Berliner Morgenpost, dass wegen Äußerungen über seinen Tod vereinzelt Ermittlungsverfahren unter anderem wegen des Verdachts der Verunglimpfung des Andenkens Verstorbener eingeleitet wurden.

Heute nimmt seine Heimat Abschied. Nach Angaben des Landkreises Landshut und des Wirtschaftsministeriums beginnt die Trauerfeier um 11.00 Uhr in der Pfarrkirche Mariä Lichtmess in Inkofen, einem Ortsteil der Stadt Rottenburg an der Laaber; anschließend folgt die Beisetzung auf dem angrenzenden Friedhof. Die Polizei rechnet nach dpa-Angaben mit rund 1000 Menschen. Die BILD schreibt von „über 1000 Trauergästen“ und von einem Familiengrab; Letzteres haben wir in den amtlichen Hinweisen nicht gefunden. Bereits am 14. November hatte der Freistaat in der Münchner Frauenkirche mit einem Trauerstaatsakt Abschied genommen. Schweiger hatte öffentlich erklärt, alle dürften zur Beisetzung kommen, „die ihn mochten und schätzten“, denn Hubert sei „ein Mann des Volkes“ gewesen.

Wer ist die Frau, um die sich das Gerücht dreht? Auf der offiziellen Seite des Landratsamts ist Tanja Schweiger, Freie Wähler, seit dem 1. Mai 2014 Landrätin des Landkreises Regensburg. Sie wurde am 27. Mai 1978 geboren, lebt in Pettendorf und hat mit ihrem Partner Hubert Aiwanger zwei gemeinsame Söhne. Die gelernte Bankkauffrau und Diplom-Kauffrau zog 2008 für die Freien Wähler in den Bayerischen Landtag ein, war bis 2011 parlamentarische Geschäftsführerin der Fraktion und schied laut Landtagsdokumentation am 30. April 2014 wegen der Wahl zur Landrätin aus. Seit 2018 sitzt sie im Bezirkstag der Oberpfalz, seit 2009 führt sie nach Angaben der Partei den Bezirksverband der Freien Wähler in der Oberpfalz. Ein Landesamt in Partei oder Regierung hat sie derzeit nicht. Die BILD-Angaben zu Alter, Amt und Landtagseinzug 2008 stimmen damit.

Was steht zur Nachfolge offiziell fest? Nach einer Meldung des Bayerischen Rundfunks vom 20. November wollen Fraktion und Landesvorstand am Montag in einer gemeinsamen Pressekonferenz mitteilen, wer Aiwanger an der Parteispitze und als Wirtschaftsminister nachfolgen soll. Bis dahin führt Staatssekretär Tobias Gotthardt die Geschäfte. Laut einer Mitteilung der Staatsregierung zur Amtsführung im Wirtschaftsministerium nimmt er Aiwangers Amtsgeschäfte seit dem Tod vollumfänglich wahr; im Verhinderungsfall vertritt Umweltminister Thorsten Glauber. Gotthardt ist laut Ministerium seit dem 8. November 2023 Staatssekretär. Die BILD-Angabe „seit 2023“ stimmt; dass er sicher Minister wird, ist nicht amtlich.

Wichtig ist der Unterschied der Ämter. Den Wirtschaftsminister beruft der Ministerpräsident, der Landtag muss zustimmen; nach dpa wären die Plenarsitzungen am 24. November oder am 2. Dezember mögliche Termine. Den Parteivorsitz vergibt dagegen nicht die Landtagsfraktion, sondern formal eine Mitgliederversammlung der Partei – auf Landes- und, weil Aiwanger auch Bundesvorsitzender war, auf Bundesebene. Gegenkandidaturen sind dort nach dpa nicht ausgeschlossen. Die BILD-Formulierung, die Abgeordneten bestimmten am Montag den Minister, vermischt Vorschlag und Berufung; ein Personalvorschlag der Partei ist noch keine Wahl.

Das Gerücht um Schweiger ist nicht nur bei der BILD zu lesen. Die Augsburger Allgemeine, die Süddeutsche Zeitung und die Bayerische Staatszeitung nennen sie seit Tagen als mögliche Erbin, häufig im Doppel mit Mehring. Alle betonen zugleich, dass sie sich nicht geäußert hat und offen sei, ob sie das nach dem Verlust überhaupt wolle. Die Staatszeitung schreibt, offiziell gebe es keine Personaldebatte; vor der Beisetzung verbiete sich das aus Pietät. Auch weitere Namen kursieren, darunter Fraktionschef Florian Streibl, Kultusministerin Anna Stolz und Landrat Armin Kroder. Die BILD-Behauptung, Schweiger habe gegenüber der Parteispitze „keine Ablehnung signalisiert“, stützt sich auf keine genannte Person und ist für uns nicht überprüfbar.

Auch die Formel „Ein Vorsitzender sollte auch Mitglied der Staatsregierung sein“ ist keine Satzungsregel, sondern laut BILD eine Meinung unter Abgeordneten. Nach dpa galt zuletzt eher als Konsens, Aiwangers Ämter aufzuteilen – also gerade keine Personalunion aus Minister, Vize-Regierungschef und Parteichef mehr. Die Altersangaben der BILD zu Gotthardt, Mehring und Söder decken sich mit den Lebensläufen der Behörden. Dass Söder sich am vergangenen Samstag in der Frauenkirche vor dem Sarg verneigt habe, passt zum Termin des Staatsakts am 14. November.

Wie groß die Lücke ist, zeigt der Lebenslauf des Verstorbenen. Nach Darstellung der Tagesschau zog Aiwanger 2008 mit den Freien Wählern erstmals in den Landtag ein und wurde Fraktionschef. 2018 bildeten CSU und Freie Wähler eine Koalition, Aiwanger wurde Wirtschaftsminister und stellvertretender Ministerpräsident. Er führte die Partei in Bayern und im Bund in Personalunion. Nach Angaben der Augsburger Allgemeinen holte er bei der Landtagswahl 2023 mehr als die Hälfte der Stimmen der Freien Wähler in Niederbayern persönlich. Fraktionschef Florian Streibl erklärte am Abend des Todes, Aiwanger sei „viel zu früh aus dem Leben gerissen“ worden; Bayern werde ohne ihn ein anderes sein.

Unsere Redaktion hat in den vergangenen Wochen mehrfach über den Tod berichtet, zuletzt in einem früheren Bericht über die Botschaft der Lebensgefährtin sowie über das vorläufige Ergebnis der Obduktion. Bis zur Pressekonferenz am Montag bleibt die Frage nach der Parteispitze offen. Fest steht nur, wer heute in Inkofen beigesetzt wird – und dass die Freien Wähler ohne ihren prägenden Kopf neu sortieren müssen.

KOMMENTAR / MEINUNG: Am Tag einer Beerdigung ein Nachfolgegerücht über die Witwe in die Schlagzeile zu heben, ist geschmacklos. Die Frau trauert um den Vater ihrer Kinder. Ob sie in die erste Reihe will, entscheidet sie selbst – nicht ein Flurgespräch im Landtag und keine Schlagzeile ohne Namen.

KOMMENTAR / MEINUNG: Politisch ist die Frage trotzdem berechtigt. Die Freien Wähler waren über Jahre eine Ein-Mann-Marke, und eine Partei ohne Plan für den Ernstfall hat ein Problem. Dass jetzt hinter den Kulissen gezählt wird, ist normal. Unnormal wäre, wenn am Ende Gerüchte statt Mitglieder entscheiden.

KOMMENTAR / MEINUNG: Wer Respekt vor dem Verstorbenen hat, hält sich an Fakten: an die Staatsanwaltschaft statt an Mordtheorien im Netz und an die Pressekonferenz statt an anonyme Zurufe. Die Bürger haben ein Recht auf Klarheit – aber in der richtigen Reihenfolge. Erst die Würde, dann die Machtfrage.

Was meinen Sie: Wäre Tanja Schweiger die richtige Nachfolgerin – oder braucht die Partei jetzt einen klaren Neuanfang? Schreiben Sie uns Ihre Meinung in die Kommentare und teilen Sie diesen Artikel!

Quellen:

Staatsanwaltschaft Berlin, Pressemitteilung Nr. 197 vom 05.11.2026: Todesermittlungsverfahren nach Tod eines Politikers – vorläufiges Obduktionsergebnis: https://www.berlin.de/generalstaatsanwaltschaft/presse/pressemitteilungen/2026/pressemitteilung.1735422.php

Landkreis Regensburg: Landrätin Tanja Schweiger (Freie Wähler): https://www.landkreis-regensburg.de/unser-landkreis/landraetin/

BR24: Freie Wähler geben Aiwanger-Nachfolge am Montag bekannt, 20.11.2026: https://www.br.de/nachrichten/meldung/freie-waehler-geben-aiwanger-nachfolge-am-montag-bekannt%2C30082835b

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