München: Bulgaren ohne festen Wohnsitz plünderte Opferstöcke in Kirchen!

-siehe Medieninformation vom 03.04.2020, Nr. 448

In der Nacht von Mittwoch, 01.04.2020 auf Donnerstag, 02.04.2020, sowie in der Nacht von Mittwoch, 03.06.2020 auf Donnerstag 04.06.2020, wurde von einer unbekannten Person in zwei Kirchen in der Altstadt eingebrochen. Im Inneren der Kirchen wurden mehrere Opferstöcke gewaltsam geöffnet und das Bargeld daraus entwendet.

In beiden Fällen wurde am Tatort eine Spurensicherung durchgeführt. Dabei konnten tatrelevante DNA-Spuren gesichert werden, die nun nach Abgleich mit der bulgarischen DNA-Datenbank einem 30-jährigen Bulgaren ohne festen Wohnsitz in Deutschland zugeordnet werden konnten. Der aktuelle Aufenthaltsort des 30-Jährigen ist nicht bekannt.

Polizeipräsidium München