Symbolfoto – Bild KI-generiert

München – Ein fünf Monate alter Säugling ist am frühen Sonntagmorgen am Hauptbahnhof mitsamt dem Kinderwagen ins Gleis gestürzt. Nach Angaben der Bundespolizei torkelte ein offenbar stark alkoholisiertes Elternpaar den Bahnsteig an Gleis 25 entlang und stieß gegen den Wagen, der daraufhin losrollte und in den Gleisbereich fiel. Ein 24-jähriger Mann rettete das Kind. BILD titelt, betrunkene Eltern hätten das Baby „auf Gleise“ geschubst. Das Wort legt eine Absicht nahe. Die Bundespolizei ermittelt jedoch wegen fahrlässiger Körperverletzung, nicht wegen einer vorsätzlichen Tat. Ein Polizeisprecher sagte später, Überwachungsbilder zeigten, dass die Eltern ungeschickt gegen den Wagen gekommen seien. Die Mutter hatte 1,56 Promille, der Lebensgefährte verweigerte den Test. Das Jugendamt nahm das Kind in Obhut. Beide Beschuldigten durften die Dienststelle wieder verlassen. Die Unschuldsvermutung gilt.

Der BILD-Text ist am 23. November 2026 um 13.31 Uhr erschienen und frei zugänglich. Die Überschrift lautet: „Hbf in München: Betrunkene Eltern schubsen Baby in Wagen auf Gleise.“ Wir prüfen den Bericht anhand der schriftlichen Meldung der Bundespolizeidirektion München, des Berichts des Bayerischen Rundfunks und ergänzender Angaben eines Polizeisprechers gegenüber t-online. Eine eigene Mitteilung der Polizei München oder der Staatsanwaltschaft zu diesem Fall haben wir nicht gefunden. Das Kind und die Eltern bleiben hier ohne Namen; auch Staatsangehörigkeiten, die in der amtlichen Meldung stehen, nennen wir nicht, weil sie für den Ablauf und die Vorwürfe nicht maßgeblich sind.

Die Bundespolizei veröffentlichte ihre Meldung am Montag um 10.16 Uhr. Darin heißt es, am Sonntag, dem 22. November, sei ein fünf Monate altes Kleinkind am Münchner Hauptbahnhof in den Gleisbereich gefallen. Ein couragierter Helfer habe das Kind gerettet. Ein Mitarbeiter der Deutschen Bahn habe der Bundespolizei gegen 3.45 Uhr ein augenscheinlich stark alkoholisiertes Elternpaar gemeldet, das sich mit seinem Kleinkind samt Kinderwagen am Bahnsteig des Gleises 25 aufgehalten habe. Die 18-jährige Mutter und ihr 23-jähriger Lebensgefährte seien den Bahnsteig entlang getorkelt und hätten gegen den Kinderwagen gestoßen, in dem das Kind lag. Der Wagen sei in Richtung des Gleisbereichs gerollt und schließlich ins Gleis gefallen.

Genau an diesem Punkt greift die BILD-Überschrift zu weit. „Schubsen“ klingt nach einem gezielten Stoß. Die amtliche Darstellung beschreibt ein Torkeln und ein Stoßen gegen den Wagen, wonach dieser losrollte. Der Bayerische Rundfunk formuliert ähnlich: Die Eltern seien gegen den Wagen gestoßen, dieser sei gerollt und über die Bahnsteigkante gekippt. t-online berief sich später auf einen Polizeisprecher: Überwachungsbilder würden zeigen, dass die Eltern so ungeschickt gegen den Kinderwagen kamen, dass er ins Rollen geriet. Derselbe Sprecher sprach von einem unabsichtlichen Stoßen. Dazu passt der Tatvorwurf. Die Bundespolizei ermittelt gegen beide wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung, gegen die Mutter zusätzlich wegen Verletzung der Aufsichts- und Erziehungspflicht, gegen den Lebensgefährten zusätzlich wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte. Eine vorsätzliche Körperverletzung oder ein versuchtes Tötungsdelikt ist in den vorliegenden Quellen nicht erhoben.

Auch die Formulierung „betrunkene Eltern“ ist ungenauer als die Aktenlage. Die Bundespolizei spricht zunächst von einem augenscheinlich stark alkoholisierten Paar. Gemessen wurde nur die Mutter: Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab 1,56 Promille. Der 23-Jährige verweigerte den Test. Dass er ebenfalls alkoholisiert wirkte, ergibt sich aus der ersten Beobachtung und aus Sprecherangaben; ein Zahlenwert für ihn liegt öffentlich nicht vor. BILD nennt den Promillewert der Mutter zutreffend, überträgt das Wort „betrunken“ in der Überschrift aber auf beide, als sei der Rausch bei beiden gleichermaßen belegt.

Beim Zustand des Säuglings ist BILD in der Tendenz richtig, im Wortlaut aber ungenauer. Die Bundespolizei schreibt, das Kind habe durch den Sturz eine Prellmarke am Kopf erlitten und sei nicht lebensbedrohlich unterkühlt gewesen. Ein Rettungsdienst versorgte es, anschließend kam es zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus. BILD macht daraus eine „Prellung am Kopf“, Unterkühlung und die Aussage, das Baby sei „nicht lebensbedrohlich verletzt“. Die Einschränkung „nicht lebensbedrohlich“ bezieht sich in der amtlichen Meldung ausdrücklich auf die Unterkühlung. BILD schreibt außerdem von einer „lebensgefährlichen Situation“. Dieser Satz steht nicht in der schriftlichen Pressemitteilung. Ein Polizeisprecher sagte t-online später, es sei definitiv eine lebensgefährliche Situation gewesen, unter anderem wegen des verletzlichen Kopfs des Säuglings und der harten Gleise; um diese Zeit sei allerdings kein Zug mehr gefahren. Das Kind wird in der amtlichen Meldung nicht als Junge oder Mädchen bezeichnet; eine spätere Medienangabe dazu übernehmen wir nicht.

Die Rettung selbst ist in der Sache unstreitig. Ein 24-Jähriger beobachtete den Vorfall, begab sich in den Gefahrenbereich, rettete den Säugling und barg den Kinderwagen. Bis zum Eintreffen der Bundespolizei achtete er auf das Kind. Die Beamten trafen die Mutter, den Lebensgefährten und den Helfer vor Ort an und nahmen das Kind zunächst in ihre Obhut. BILD stellt die Rettung zutreffend dar, hebt die Herkunft des Helfers aber besonders hervor. Die Zivilcourage hängt nicht an der Staatsangehörigkeit.

Im weiteren Verlauf der polizeilichen Maßnahme reagierte der 23-Jährige nach amtlicher Darstellung zunehmend aggressiv, woraufhin die Beamten ihn fesselten. In der Dienststelle leistete er bei weiteren Maßnahmen Widerstand. Verletzt wurde dabei niemand, weder der Beschuldigte noch die Beamten. BILD übernimmt diesen Ablauf und zitiert dabei den Pressesprecher Tim Oberfrank von der Bundespolizeiinspektion München; der Wortlaut entspricht der schriftlichen Meldung. BILD schreibt beim Widerstand auf der Dienststelle vorsichtiger „soll“, die Bundespolizei stellt den Widerstand als festgestellten Ablauf dar. Gegen den 23-Jährigen wird deshalb auch wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt. Das ist ein Verdacht, kein Urteil.

BILD erwähnt nicht klar, dass beide Beschuldigten die Dienststelle nach Abschluss der Maßnahmen wieder verlassen durften. Das steht in der amtlichen Meldung. Das Jugendamt entschied, das Kind in Obhut zu nehmen. Diese Entscheidung ist ebenfalls amtlich belegt und von BILD zutreffend wiedergegeben. Die 18-Jährige ist nach der Bundespolizei in Deutschland wohnsitzlos. Einen Meldeort des Lebensgefährten nennt die schriftliche Meldung nicht; eine spätere Sprecherangabe dazu lassen wir weg, weil sie für den Vorwurf nichts ändert und die Familie zusätzlich identifizierbar machen würde.

Bei den Vorstrafen-Hinweisen vermengt BILD die Aktenlage. Die Zeitung schreibt, die Eltern seien bereits wegen Eigentums- und Betäubungsmitteldelikten polizeibekannt. Die Bundespolizei trennt das: Gegen die 18-Jährige liegen Bekanntheiten wegen Eigentumsdelikten vor, gegen den 23-Jährigen wegen Eigentums- und Betäubungsmitteldelikten. Polizeibekanntheit ist kein Schuldspruch in diesem Verfahren und erklärt nicht den Sturz des Kinderwagens. Sie gehört deshalb nicht in eine Überschrift und nur als eingeordnete Behördenangabe in den Text.

Belastbar ist damit dieses: Am frühen Sonntagmorgen, gegen 3.45 Uhr, stürzte ein fünf Monate alter Säugling am Gleis 25 des Münchner Hauptbahnhofs mitsamt dem Kinderwagen in den Gleisbereich, nachdem die torkelnden Eltern gegen den Wagen gestoßen hatten. Ein 24-Jähriger rettete das Kind. Es erlitt eine Prellmarke am Kopf und war nicht lebensbedrohlich unterkühlt, wurde untersucht und vom Jugendamt in Obhut genommen. Die Mutter hatte 1,56 Promille, der Lebensgefährte verweigerte den Test und soll gegenüber den Beamten aggressiv geworden und Widerstand geleistet haben. Ermittelt wird wegen fahrlässiger Körperverletzung sowie, je nach Person, wegen Verletzung der Aufsichtspflicht und wegen Widerstands. Beide Beschuldigten sind wieder auf freiem Fuß. Nicht belegt ist ein absichtliches Schubsen des Kindes auf die Gleise. Die Unschuldsvermutung gilt.

KOMMENTAR / MEINUNG: Ein Säugling im Gleisbett ist schwer genug. Es braucht keine Überschrift, die aus einem torkelnden Anstoßen ein Schubsen macht. Fahrlässigkeit kann ein Kind in Lebensgefahr bringen, sie ist aber etwas anderes als Absicht. Wer beides vermengt, verurteilt die Eltern schon in der Zeile und verfehlt den amtlichen Vorwurf.

KOMMENTAR / MEINUNG: Auch bei Alkohol muss die Messung zählen, nicht die grellste Vokabel. Ein Promillewert liegt nur für die Mutter vor, der Lebensgefährte verweigerte den Test. Aus einem augenscheinlichen Eindruck beide unterschiedslos als betrunkene Täter zu verkaufen, ist bequem und ungenau. Die Verantwortung für ein Kind auf einem Bahnsteig bleibt dennoch schwer, auch ohne Zuspitzung.

KOMMENTAR / MEINUNG: Zuerst gebührt dem Säugling Schutz, deshalb ist die Inobhutnahme die wichtigste behördliche Entscheidung dieses Morgens. Herkunftsangaben zu Eltern und Helfer lenken davon ab. Der Mann, der in den Gleisbereich stieg, verdient Anerkennung für seine Hilfe, nicht für einen Herkunftsvermerk. Und die Eltern bleiben Beschuldigte, keine verurteilten Täter, solange ein Gericht nicht entschieden hat.

Wer den Vorgang am Bahnsteig beobachtet hat, sollte sich an die Bundespolizei wenden. Das Kind braucht Schutz und medizinische Klärung, nicht weitere öffentliche Identifizierung. Bis zum Abschluss der Ermittlungen gilt der Vorwurf der Fahrlässigkeit – nicht die Behauptung, das Baby sei auf die Gleise geschubst worden.

Quellen:

Bundespolizeidirektion München, Schockmoment am Münchner Hauptbahnhof: Säugling fällt in den Gleisbereich, 23.11.2026, 10.16 Uhr MEZ, presseportal.de: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/64017/6395785

BR24, München: Baby auf Gleise gestürzt – Ermittlungen gegen Eltern, 23.11.2026, 11.31 Uhr MEZ: https://www.br.de/nachrichten/bayern/muenchen-baby-auf-gleise-gestuerzt-ermittlungen-gegen-eltern,VbmqyZY

t-online, München: Betrunkene Eltern lassen Kinderwagen mit Baby auf Gleise rollen, 23.11.2026, 14.05 Uhr MEZ, Angaben eines Polizeisprechers: https://www.t-online.de/nachrichten/panorama/gesellschaft/id_101542014/muenchen-betrunkene-eltern-lassen-kinderwagen-mit-baby-auf-gleise-rollen.html

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