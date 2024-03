München: Sexueller Übergriff! Frau mit Steinen beworfen!

Am Montag, 18.03.2024, gegen 19:00 Uhr, befand sich eine 14-Jährige mit Wohnsitz in München im Fußgängerbereich zwischen der Josef-Felder-Straße und der Pasinger Promenade. Ein der 14-Jährigen unbekannter Mann kam dort wortlos auf sie zu. Er drückte sie an eine Hauswand, zog ihr die getragene Jacke und den Pullover aus und berührte sie unsittlich am Oberkörper über dem Unterhemd. Die 14-Jährige verfiel daraufhin in eine Art Schockstarre und setzte sich nicht zur Wehr. Nach kurzer Zeit ließ der Täter von ihr ab und flüchtete in unbekannte Richtung.

Die 14-Jährige vertraute sich einer Sozialpädagogin an. Erst im Nachgang wurde über den Notruf 110 die Münchner Polizei über den Vorfall in Kenntnis gesetzt.

Das Kommissariat 15 (Sexualdelikte) hat hier die weiteren Ermittlungen übernommen.

Der Täter wird wie folgt beschreiben:

Männlich, ca. 40-50 Jahre alt, ca. 180 cm groß, helle Hautfarbe, einen längeren, braunen Bart, auffällig dicker Oberkörper, sowie auffällig dünne Beine; er trug einen schwarzen Pullover mit Kapuze

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Josef-Felder-Straße und Pasinger Promenade (Pasing) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 15, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Quelle: Polizei Bayern