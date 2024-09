München: Wiesn Bericht vom 26.09.2024!

Wiesnbericht

1516. Staatsschutzrelevantes Delikt

Am Donnerstag, 26.09.2024, gegen 19:15 Uhr, befand sich ein 48-jähriger Italiener mit Wohnsitz in Italien hinter einem Festzelt auf dem Oktoberfest. Dort zeigte er den sogenannten Hitlergruß in Richtung dort anwesender Polizeibeamten.

Der 48-Jährige wurde von den Polizeibeamten festgenommen und zur Wiesnwache gebracht. Nach einer Anzeigenerstattung wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen, Zahlung einer Sicherheitsleistung und Abschluss der erforderlichen polizeilichen Maßnahmen wurde der 48-Jährige von der Wiesnwache wieder entlassen.

1517. Widerstand und tätlicher Angriff auf Polizeibeamte

Am Donnerstag, 26.09.2024, gegen 17:10 Uhr, wurde ein 31-Jähriger Schweizer mit Wohnsitz in der Schweiz aufgrund seines aggressiven Verhaltens vom Ordnungsdienst aus einem Festzelt gebracht. Die hinzugerufenen Polizeibeamten übernahmen den 31-Jährigen und mussten ihn aufgrund seines weiterhin aggressiven Verhaltens fesseln. Anschließend wurde er zur Wiesnwache gebracht.

Dort trat er mit seinem Fuß in Richtung der Polizeibeamten und versuchte diese anzuspucken. Bei der Verbringung in die Haftzelle leistete er erheblichen Widerstand und wehrte sich gegen die Maßnahmen. Bei dem Vorfall wurde keiner der Polizeibeamten verletzt.

Der 31-Jährige wurde wegen des Widerstands, tätlichen Angriffs und Beleidigung angezeigt. Er befindet sich nun in der Haftanstalt des Polizeipräsidiums München und wird im Laufe des heutigen Tages dem Ermittlungsrichter vorgeführt.

1518. Terminhinweis: Vorstellung der italienischen Polizisten auf dem Oktoberfest

Wie jedes Jahr wird die Münchner Polizei auch 2024 wieder von Kolleginnen und Kollegen von außerhalb Bayerns auf dem Münchner Oktoberfest unterstützt.

Am Sonntag, 29.09.2024, um 14:00 Uhr, begrüßen Polizeivizepräsident Christian Huber und der Leiter der Wiesnwache, Polizeidirektor Christian Schäfer, deshalb gemeinsam mit dem Referenten für Arbeit und Wirtschaft der Landeshauptstadt München, Wiesnchef Clemens Baumgärtner, mehrere uniformierte Polizeibeamtinnen und -beamte aus Italien (Polizia di Stato und Carabinieri).

Der Einsatz der Kolleginnen und Kollegen aus Italien hat sich über die Jahre insbesondere im Umgang mit italienisch sprechenden Festbesucherinnen und -besuchern bewährt.

Auch die Münchner Berufsfeuerwehr und der Rettungsdienst werden von Kolleginnen und Kollegen aus Italien und Österreich unterstützt. Diese sind am ‚Italienischen Wochenende‘ in der Integrierten Leitstelle anwesend, um bei eingehenden Notrufen schnell übersetzen zu können, oder begleiten die Rettungskräfte, um bei der Befragung der Patienten zu helfen.