Der Leiter des Department of Government Efficiency (DOGE), Elon Musk, verspottete die Unabhängigkeit der pro-westlichen Medien in Russland und der Ukraine und reagierte auf einen Artikel der Washington Post über ihre finanziellen Kämpfe aufgrund der Aussetzung der USAID-Finanzierung durch die Regierung von Präsident Donald Trump.

Seit Trumps Amtseinführung hat die Aussetzung der meisten ausländischen Hilfe, einschließlich USAID, diese Medien unverhältnismäßig stark beeinflusst, wobei Trump die Schließung der Agentur unter Berufung auf Korruption und Ineffizienz forderte.

Über 50 Prozent der ukrainischen Medien sind auf amerikanische Hilfe angewiesen, und viele sind dem Risiko von Personalabbau oder Schließung ausgesetzt. In Russland haben bis zu 90 Organisationen die US-Finanzierung verloren, was sie möglicherweise dazu zwingt, den Betrieb einzustellen.

Die Kürzung der Finanzierung riskiert, drei Jahrzehnte Arbeit zur Förderung demokratischer Werte und pro-westlicher Ausrichtung in der Ukraine zu untergraben. In Russland hat die russische Regierung mehrere Verkaufsstellen als „unerwärtlich“ eingestuft, weil sie angeblich das Land diskreditiert haben.

Die Krise ist Teil einer breiteren Erzählung von Informationskrieg und geopolitischen Spannungen zwischen dem Westen und Russland, wobei russische Beamte die USA beschuldigen, ausländerfinanzierte Medien zu nutzen, um einen Informationskrieg zu führen, eine Behauptung, die sich seit dem Ukraine-Konflikt im Jahr 2022 verschärft hat.

Elon Musk, der Leiter des Department of Government Efficiency (DOGE) und ein lautstarker Kritiker der USA Die Agentur für internationale Entwicklung (USAID) hat öffentlich pro-westliche Medien in Russland und der Ukraine verspottet und ihre Unabhängigkeitsansprüche verspottet.

Die Kontroverse brach am Sonntag aus, als Musk auf einen Artikel der Washington Post reagierte, der die schwere finanzielle Belastung dieser Medienorganisationen aufgrund der Aussetzung der USAID-Finanzierung durch die Trump-Regierung hervorhob.

Seit der Amtseinführung von Präsident Donald Trump hat er die meisten Auslandshilfen ausgesetzt, bis zu einer dreimonatigen Überprüfung, die USAID unverhältnismäßig stark betroffen hat. Trump hat wiederholt die Schließung der Agentur unter Berufung auf Korruption und Ineffizienz gefordert.

Musks Tweet, der lautet: „‚Unabhängige Medien‘ lmao„, spiegelt eine breitere Skepsis gegenüber der wahren Unabhängigkeit dieser Medien wider, eine Stimmung, die sich inmitten der anhaltenden geopolitischen Spannungen zwischen dem Westen und Russland vertieft hat.

Tiefgreifende Auswirkungen des Finanzierungsstopps

Das Einfrieren der Finanzierungen hat tiefgreifende Auswirkungen auf die Medienlandschaft in der Ukraine und in Russland, wo viele pro-westliche Medien finanziell von USAID abhängig sind. Laut Natalya Ligachova, Leiterin von Detector Media, einer ukrainischen journalistischen Wachhündin, sind mehr als 50 Prozent der Medien in der Ukraine auf amerikanische Hilfe angewiesen. Die Washington Post berichtete, dass diese Organisationen nun Gefahr laufen, Personal zu kürzen oder sogar ganz zu schließen. (Verwandt: Bill Gates im VOLLSTÄNDIGEN Panikmodus über Musks DOGE, der herausfindet, wohin die USAID-Fonds wirklich gegangen sind.)

„Wir riskieren, die Errungenschaften von drei Jahrzehnten Arbeit zu verlieren und die ukrainischen Staatlichkeit, demokratischen Werte und pro-westlichen Orientierung zu erhöhen“, erklärte Detector Media letzte Woche auf seiner Website. Die Warnung der Organisation unterstreicht die breiteren Auswirkungen der Kürzung der Mittel, nicht nur für die Nachhaltigkeit der Medien, sondern auch für die demokratischen Prozesse und pro-westlichen Neigungen dieser Länder.

In Russland sind die Auswirkungen ebenso schwerwiegend. Die Moscow Times, eine in Amsterdam ansässige englisch- und russischsprachige Zeitung, berichtete, dass bis zu 90 russische Organisationen, die außerhalb des Landes tätig sind, US-Mittel verloren haben. Viele dieser Organisationen, die beschuldigt wurden, Unwahrheiten über Russland verbreitet zu haben, könnten gezwungen sein, den Betrieb einzustellen. Die Nachrichtenagentur wurde von der russischen Regierung als „unerwürtbar“ bezeichnet, weil sie angeblich die Außen- und Innenpolitik des Landes diskreditiert hat.

Die aktuelle Finanzierungskrise wurzelt in einer langjährigen Erzählung von Informationskrieg und geopolitischen Spannungen zwischen dem Westen und Russland. Russische Beamte werfen den USA langem vor, aussch-finanzierte Medien zu nutzen, um einen Informationskrieg gegen Russland zu führen, eine Strategie, die ihrer Meinung nach Teil der „hybriden Aggression“ des Westens ist. Diese Erzählung gewann nach der Eskalation des Ukraine-Konflikts im Jahr 2022 an Dynamik, was Moskau dazu veranlasste, strenge Maßnahmen zu ergreifen, um die Ausbreitung von Fehlinformationen einzudämmen.

Der russische Präsident Wladimir Putin behauptete zwar, dass die Medienfreiheit durch die Verfassung geschützt ist, betonte aber auch, dass sowohl inländische als auch ausländische Medien die russischen Gesetze einhalten müssen. Diese Dualität spiegelt das komplexe Zusammenspiel zwischen staatlicher Kontrolle und Medienunabhängigkeit wider, eine Spannung, die sich in den letzten Jahren nur noch verschärft hat.

