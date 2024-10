Mutter und zwei Kinder bei schwerem Verkehrsunfall mit Audi in Esslingen tödlich verletzt!

Nach derzeitigen polizeilichen Erkenntnissen war ein 54-jähriger Fahrer eines Audi Q3 von der Weilstraße kommend in Fahrtrichtung Hans-Martin-Schleyer-Brücke unterwegs, als er aus noch ungeklärter Ursache ins Schleudern geriet und nach rechts von der Fahrbahn abkam. Nach dem Überfahren des Bordsteins geriet der Wagen auf den Gehweg, wo zu diesem Zeitpunkt eine 39-jährige Frau mit ihren beiden Kindern zu Fuß unterwegs war. Die Mutter und ihre beiden drei und sechs Jahre alten Söhne wurden von dem Audi erfasst und dabei so schwer verletzt, dass sie noch an der Unfallstelle verstarben. Der Audifahrer wurde mit Verletzungen noch unklaren Ausmaßes vom Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert. Der Fahrer eines Ford, mit dessen Wagen der Audi offenbar ebenfalls kollidiert war, kam ebenfalls ins Krankenhaus.Bei dem Unfall wurden weitere Fahrzeuge sowie ein Verteilerkasten beschädigt, wodurch die Ampel ausfiel. Die Höhe des Sachschadens dürfte sich auf eine hohe fünfstellige Summe belaufen. Der Audi und der Ford wurden abgeschleppt.Neben zahlreichen Einsatzkräften der Polizei, der Feuerwehr und des Rettungsdienstes waren mehrere Mitarbeiter der Psychosozialen Notfallversorgung zur Betreuung von Zeugen und Angehörigen im Einsatz, die zum Teil vor Ort auch medizinisch behandelt werden mussten. Einsatzkräfte der Polizei wurden polizeiintern betreut.Die Ermittlungen der Verkehrspolizei zum genauen Unfallhergang und zur Unfallursache, in die auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Stuttgart auch ein Gutachter eingebunden wurde, dauern noch an.Zeugen des Unfalls, die der Polizei noch nicht bekannt sind, werden gebeten, sich unter 0711/3990-420 zu melden. (ak)

Polizeipräsidium Reutlingen