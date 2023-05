MWGFD-Pressekonferenz zu WHO-Plänen: „WHO ist Gesundheit der Menschen völlig egal.”

Gestern fand in München eine Pressekonferenz der „Mediziner und Wissenschaftler für Gesundheit, Freiheit und Demokratie“ – kurz MWGFD statt. Thema waren die totalitären Pläne der WHO, die über geänderte Internationale Gesundheitsvorschriften und Pandemie-Verträge die Nationen knechten und ihnen die Souveränität abspenstig machen will. Die renommierten Vortragenden sprachen über die damit einhergehenden Gefahren für die Demokratie.

https://auf1.tv/nachrichten-auf1/mwgfd-pressekonferenz-zu-who-plaenen-who-ist-gesundheit-der-menschen-voellig-egal