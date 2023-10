–Nach Tötungsdelikt in Gröpelingen: Tatverdächtiger gestellt

Ort: Bremen-Burglesum, Autobahn 27 Zeit: 30.10.2023, 19:15 Uhr

Einsatzkräfte der Polizei Bremen stellten am Sonntagabend einen 35 Jahre alten Mann in Burglesum. Er ist verdächtig am späten Samstagabend einen 53-Jährigen in Gröpelingen so heftig niedergeschlagen zu haben, dass er seinen schweren Kopfverletzungen erlag.

Gegen 19:15 Uhr meldeten Zeugen über den Notruf der Polizei einen Fußgänger auf der Autobahn 27 ungefähr auf der Höhe der Abfahrt Bremen-Nord. Die alarmierten Einsatzkräfte trafen vor Ort auf den 35 Jahre alten Mann. Die Kriminalpolizei fahndete aufgrund von Ermittlungserkenntnissen nach dem Mann, weil er verdächtig ist, an der körperlichen Auseinandersetzung am Samstagabend in Gröpelingen beteiligt gewesen zu sein. Dort wurde gegen 22:55 Uhr von Zeugen in der Straße am Schwarzen Weg ein am Boden liegender, stark blutender Mann gefunden. Trotz sofortiger Erste-Hilfe-Maßnahmen der Einsatzkräfte und Rettungskräfte erlag der Mann seinen schweren Verletzungen.

Die Einsatzkräfte nahmen den Mann vorläufig fest. Weitere Auskünfte erteilt die Staatsanwaltschaft Bremen.