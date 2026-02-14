NACHT DES SCHRECKENS IN WARSTEIN! RÄUBER STÜRMEN SCHLAFZIMMER UND PRÜGELN HAUSBEWOHNER KRANKENHAUSREIF

Warstein – Diese Nacht wird er niemals vergessen. Während alles ruhig schien und der Mann sich in seinem Zuhause sicher wähnte, schlugen plötzlich zwei Unbekannte zu. Sie drangen in sein Schlafzimmer ein, überraschten ihn im Schutz der Dunkelheit und gingen sofort brutal vor. Einer der Täter schlug dem völlig überrumpelten Bewohner mit der Faust ins Gesicht, während der zweite ihn festhielt und bewegungsunfähig machte. Aus dem sicheren Rückzugsort wurde innerhalb von Sekunden ein Tatort der Gewalt.

Der Mann war den Angreifern schutzlos ausgeliefert. Mit Klebeband fixierten sie seine Beine, durchsuchten anschließend eiskalt den Raum und ließen sich dabei offenbar alle Zeit der Welt. Schubladen wurden aufgerissen, persönliche Gegenstände achtlos zur Seite geworfen. Die Täter suchten gezielt nach Beute – und wurden fündig. Mit Bargeld verschwanden sie schließlich ebenso plötzlich, wie sie gekommen waren, und ließen ihr schwer verletztes Opfer zurück.

Noch immer gibt den Ermittlern ein Rätsel auf, wie die Unbekannten überhaupt in das Haus gelangen konnten. Die Kriminalpolizei hat die Spurensicherung aufgenommen und arbeitet mit Hochdruck daran, den Ablauf der Tat zu rekonstruieren. Jetzt hoffen die Beamten auf Hinweise aus der Bevölkerung. Wer in der Nacht etwas Verdächtiges beobachtet hat, soll sich melden – denn die Angst sitzt tief, und die Frage bleibt: Wer sind die Täter, die in Warstein so skrupellos zuschlugen?

Pressecop24 bitte auf Telegram folgen!

WhatsApp-Kanal von Pressecop24 bitte folgen!