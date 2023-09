Nächtlicher Streit zwischen zwei jungen Männern endet in Vellmar mit Schnitt- und Stichverletzung

Vellmar (Landkreis Kassel): In der Nacht zum Sonntag ist in Vellmar ein Streit zwischen zwei jungen Männern eskaliert und mit einer Stich- sowie einer Schnittverletzung geendet. Nach derzeitigem Ermittlungsstand hielten sich die beiden späteren Kontrahenten zur Tatzeit jeweils gemeinsam mit Freunden im Vellmarer Ahnepark auf. Im Bereich des Basketballfeldes war es dann gegen 0:15 Uhr offenbar zu einem Streit zwischen den beiden 18 und 21 alten Männern aus Vellmar gekommen, der im weiteren Verlauf in einer körperlichen Auseinandersetzung mündete. Im Zuge dessen hatte der 21-Jährige eine Stichverletzung am Oberkörper erlitten, der 18-Jährige trug eine Schnittverletzung an der Hand davon. Zeugen hatten daraufhin Rettungskräfte alarmiert. Die ebenfalls gerufenen Beamten des Polizeireviers Nord hatten die beiden verletzten Kontrahenten im Umfeld des Tatorts an verschiedenen Örtlichkeiten antreffen und bei ihnen jeweils ein Messer sicherstellen können. Beide waren anschließend von den Rettungskräften zur Versorgung ihrer Verletzungen in Kasseler Krankenhäuser gebracht worden. Nach ärztlicher Einschätzung hatte der 21-Jährige eine erhebliche Stichverletzung am Oberkörper erlitten, die aber nicht lebensbedrohlich gewesen sein soll. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts der wechselseitig begangenen gefährlichen Körperverletzung. Die Ermittlungen zum genauen Tatablauf dauern an.