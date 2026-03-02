NAHOST-CHAOS! ITALIEN RETTET URLAUBER, DEUTSCHE sitzen FEST! – KRIEG MIT IRAN LÄSST DUBAI BEBEN!

Rom und Dubai im Ausnahmezustand! Der Krieg mit dem Iran erschüttert die gesamte Golfregion – und Tausende Urlauber sitzen plötzlich fest. Gesperrte Lufträume, geschlossene Airports, gestrichene Flüge. Während die Angst vor einer weiteren Eskalation wächst, startet Italien eine spektakuläre Rettungsaktion. Außenminister Antonio Tajanibestätigte, dass eine erste Gruppe italienischer Staatsbürger die Vereinigten Arabischen Emirate in Richtung Oman verlassen hat. Von dort sollen sie weiter in die Heimat gebracht werden. Weitere Studenten, die in Dubai festsaßen, stehen bereits auf der Evakuierungsliste. In Rom laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren, um die Rückkehrer am Flughafen zu empfangen.

Hintergrund des dramatischen Szenarios sind massive Luftangriffe der USA und Israels auf den Iran. Berichten zufolge wurden dabei auch ranghohe Vertreter der iranischen Führung getötet, darunter Ayatollah Ali Chamenei. Teheran reagierte umgehend mit Angriffen auf Israel, mehrere Golfstaaten und Einrichtungen der USA in der Region. Seitdem herrscht Ausnahmezustand am Golf. Flughäfen melden nur einen eingeschränkten Betrieb, Reisende schlafen auf dem Boden, warten verzweifelt auf Informationen. In den Emiraten halten sich zehntausende Italiener auf, viele von ihnen wissen nicht, wie und wann sie ausreisen können.

Auch deutsche Urlauber sind betroffen. Tausende Bundesbürger sitzen in Dubai und anderen Teilen der Region fest. Die Bundesregierung kündigte an, Chartermaschinen in Nachbarländer zu schicken, um Gestrandete auszufliegen. Doch die Lage bleibt angespannt. Jeder neue Raketenalarm, jede weitere Meldung über Angriffe lässt die Hoffnung auf schnelle Normalisierung schwinden. Für viele Reisende wurde der Traum vom Luxusurlaub im Sonnenstaat über Nacht zum Albtraum zwischen Sirenen, Unsicherheit und der bangen Frage: Wann komme ich hier endlich weg?

