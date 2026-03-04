NATO-ALARM AN DER TÜRKISCHEN GRENZE! IRAN-RAKETE ABGEFANGEN – DROHT JETZT DER GROSSE KRIEG?

Ankara – Dramatische Stunden am Himmel über dem Nahen Osten! Nach Angaben aus Ankara hat die Luftabwehr der Nato eine vom Iran abgefeuerte Rakete abgefangen – noch bevor sie den türkischen Luftraum erreichen konnte. Der Vorfall sorgt für höchste Alarmbereitschaft im Bündnis und lässt die ohnehin explosive Lage im Nahen Osten weiter eskalieren. Laut türkischem Verteidigungsministerium hatte das Geschoss zuvor den Irak und Syrien überflogen. Erst kurz vor der Grenze wurde die Rakete gestoppt. Teile der Abwehrrakete gingen in der türkischen Grenzprovinz Hatay nieder, glücklicherweise auf freiem Gelände. Tote oder Verletzte gab es nicht. Doch politisch schlägt der Zwischenfall ein wie eine Bombe!

Ankara reagierte sofort mit scharfen Worten. In einer offiziellen Erklärung machte das Verteidigungsministerium klar, dass die Türkei jede feindselige Handlung gegen ihr Staatsgebiet ernst nimmt. Man behalte sich ausdrücklich das Recht vor, auf Angriffe zu reagieren. Zugleich betonte die Regierung, dass die Sicherheit des Landes und seiner Bürger mit allen verfügbaren Mitteln geschützt werde. Besonders brisant: Die Nato geht davon aus, dass die Rakete gezielt in Richtung Türkei abgefeuert wurde – also gegen ein Mitglied des Militärbündnisses. Damit rückt der Konflikt im Nahen Osten gefährlich nahe an eine direkte Konfrontation mit der Nato heran.

Die Situation ist auch politisch heikel, denn der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan hatte sich zuletzt eher zurückhaltend gegenüber dem Iran gezeigt. Ankara hatte in den vergangenen Tagen versucht, zwischen den Konfliktparteien zu vermitteln und vor einer weiteren Eskalation gewarnt. Erdoğan sprach sogar von einem drohenden „Feuerring“ im Nahen Osten, sollte der Konflikt außer Kontrolle geraten. Doch nach dem Raketenalarm meldet sich nun auch die Nato deutlich zu Wort. Sprecherin Allison Hart verurteilte den Angriff scharf und stellte klar, dass das Bündnis fest an der Seite der Türkei steht. Parallel dazu laufen diplomatische Kontakte auf Hochtouren: Außenminister Hakan Fidan telefonierte bereits mit seinem iranischen Amtskollegen Abbas Aragtschi und mahnte dringend zur Zurückhaltung. Doch eines ist klar – nach diesem Zwischenfall steht der gesamte Nahe Osten näher am Abgrund als je zuvor.

