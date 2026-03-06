NAZI-ALARM UM KULT-KOLUMNIST!

Staatsanwalt jagt Jan Fleischhauer nach Hitler-Satz!

Schock-Post von der Polizei: Muss er jetzt hinter Gitter?

Riesen-Aufregung um Deutschlands spitzeste Zunge! Eigentlich wollte Jan Fleischhauer in seinem Podcast nur über den Nachwuchs der Rechtspopulisten lästern, doch jetzt hat er die Justiz am Hals. Ein Brief von der Polizei flatterte dem Edelfeder-Star direkt ins Haus, weil er einen verbotenen Satz aus der dunkelsten Zeit unserer Geschichte ausgesprochen hat. Die Ermittler verstehen bei derartigen Parolen überhaupt keinen Spaß und prüfen nun ganz genau, ob der Kolumnist mit seinen Worten eine Grenze überschritten hat, die ihn am Ende sogar in den Knast bringen könnte.

Bitterer Spott wird zum Justiz-Krimi

Der ganze Wirbel dreht sich um einen fiesen Vergleich, den der Wortakrobat über eine neue Jugendorganisation zog. Dabei rutschte ihm ein Spruch über die Lippen, der früher auf den Fahnen der braunen Machthaber prangte und heute streng verboten ist. Fleischhauer selbst wehrt sich lautstark und betont, dass sein Spruch reiner Sarkasmus war, um sich über Leute lustig zu machen, die mit alten Symbolen kokettieren. Er vermutet sogar, dass ihn ein anonymer Petzer bei den Behörden verpfiffen hat, weil die Beamten wohl kaum den ganzen Tag im Internet nach Witzen suchen.

Anwalt eingeschaltet: Der Kampf um die Meinungsfreiheit

Nun fliegen die Fetzen zwischen dem Schreiberling und den Staatsanwälten, während sein Verteidiger bereits die Akten studiert. Der Kolumnist macht seinem Ärger öffentlich Luft und zieht Vergleiche zu einem ähnlichen Fall, bei dem ein Professor ebenfalls wegen dieser Worte Besuch von der Polizei bekam. Für den scharfzüngigen Beobachter ist die Sache klar, doch das Gesetz kennt bei verbotenen Zeichen keine Ausnahme für Ironie oder Humor. Jetzt muss die Justiz entscheiden, ob ein Witz über die Vergangenheit wirklich wie ein schweres Verbrechen bestraft werden muss.

