+++ NAZI-SCHOCK VOR DEM FINANZAMT! WIDERLICHES KZ-TOR AUFGETAUCHT – POLIZEI SCHNAPPT VERDÄCHTIGEN +++

Eggenfelden steht unter Schock! Mitten in der beschaulichen Stadt sorgt ein unfassbarer Vorfall für Entsetzen: Vor dem Finanzamt taucht plötzlich ein detailgetreuer Nachbau des Tores des Konzentrationslagers Auschwitz auf – aufgebaut wie aus dem Nichts! Besonders perfide: Sogar das berüchtigte, falsch geschriebene Detail im Schriftzug „Arbeit macht frei“ wurde nachgebildet. Für viele Bürger ein Schlag ins Gesicht der Geschichte – und ein makabrer Versuch, die dunkelsten Kapitel der Vergangenheit zu verhöhnen.

Die Ermittler schlagen Alarm – und dann erneut! Denn nur kurze Zeit später taucht an derselben Stelle eine zweite Konstruktion auf: Eine verstörende Installation, die offenbar ein Krematorium darstellen soll. Versehen mit verbotenen Symbolen und zynischen Anspielungen auf das Giftgas „Zyklon B“, wird klar: Hier wollte jemand gezielt provozieren. Die Spur führt die Kripo nach Niederbayern – und schließlich zu einem Mann aus dem Raum Passau. Bei einer Durchsuchung werden belastende Gegenstände sichergestellt, die den Verdacht erhärten.

Jetzt sitzt der Verdächtige hinter Gittern! Gegen ihn lag bereits ein Haftbefehl vor, die Polizei greift zu und bringt ihn in eine Justizvollzugsanstalt. Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren: Handy-Auswertung, Spurensicherung, Vernehmungen. Der Vorwurf wiegt schwer – Volksverhetzung und das Verwenden verfassungsfeindlicher Symbole. Während Eggenfelden langsam zur Ruhe kommt, bleibt die Frage: Was treibt jemanden zu einer so geschmacklosen und verstörenden Tat?

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