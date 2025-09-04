Neapel: Frau verteidigt sich und tötet Ehemann mit Dutzenden Messerstichen!

In einem Vorort von Neapel spielte sich ein grausames Familiendrama ab, das selbst erfahrene Ermittler schockiert zurückließ. Eine 38-jährige Frau tötete am Dienstagabend ihren Ehemann mit über 30 Messerstichen – aus Notwehr, wie sie selbst behauptet.

Nachbarn berichten von jahrelangem Streit, Gewalt und lautstarken Eskalationen in der Ehe der beiden. „Wir haben oft Schreie gehört, aber niemand dachte, dass es so enden würde“, sagt eine Nachbarin unter Tränen. Der 41-jährige Mann sei schon mehrfach durch aggressives Verhalten aufgefallen. Die Polizei war laut eigenen Angaben in den letzten Jahren mehrfach wegen häuslicher Gewalt zu der Adresse gerufen worden – jedoch kam es nie zu ernsthaften Konsequenzen.

Am Tattag eskalierte offenbar erneut ein Streit. Laut Polizei soll der Mann auf seine Frau losgegangen sein, woraufhin sie in Panik ein Küchenmesser griff und auf ihn einstach – immer wieder. Als die Polizei eintraf, lag der Mann blutüberströmt im Wohnzimmer. Der Notarzt konnte nur noch den Tod feststellen.

Die Frau blieb am Tatort und ließ sich widerstandslos festnehmen. In der ersten Vernehmung sagte sie: „Ich hatte keine Wahl. Es war entweder er oder ich.“ Die Ermittler prüfen nun ihre Angaben und werten Spuren sowie Zeugenaussagen aus. Eine Obduktion soll klären, ob Alkohol oder Drogen im Spiel waren – und ob der Mann vor den Messerstichen bereits verletzt oder kampfunfähig war.

Die Staatsanwaltschaft ermittelt derzeit wegen Totschlags. Allerdings könnte der Fall juristisch als Notwehr eingestuft werden – das hängt von den Ergebnissen der weiteren Untersuchungen ab. Sollte sich die Aussage der Frau bestätigen, könnte sie straffrei ausgehen.

Italiens Medien und Öffentlichkeit sind aufgewühlt. Während manche von einer „Befreiungstat“ sprechen, fragen sich andere, warum niemand früher eingegriffen hat. Frauenorganisationen mahnen erneut, dass häusliche Gewalt in Italien oft zu spät erkannt oder ignoriert werde.

Laut dem italienischen Innenministerium gab es allein im ersten Halbjahr 2025 über 13.000 Anzeigen wegen häuslicher Gewalt – viele davon bleiben folgenlos. Der Fall aus Neapel könnte nun eine hitzige Debatte über Schutzmaßnahmen, Prävention und staatliches Versagen neu entfachen.

Derweil sitzt die Frau in Untersuchungshaft. Ihr Anwalt kündigte an, umfassende Beweise für die jahrelange Misshandlung vorzulegen. Die Anklage könnte schon in den kommenden Tagen entscheiden, ob Untersuchungshaft weiter gerechtfertigt ist – oder ob die Frau auf freien Fuß gesetzt wird.

Ein Drama mit vielen offenen Fragen – und einer schockierten Nachbarschaft, die sich fragt: Warum musste es erst so weit kommen?