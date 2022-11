Neue Studie warnt davor, dass sich das COVID-19-Virus zu einem noch pathogeneren Stamm als Omicron entwickeln könnte!

Eine Studie warnte davor, dass Wuhan-Coronavirus-Proben (COVID-19), die von immunsupprimierten Personen entnommen wurden, schwerere Krankheiten verursachen könnten als der zirkulierende Mikronstamm B11529. Während Omicron viel ansteckender ist als seine Vorgänger, verursacht es mildere Symptome.

Laut der Japan Times nahm die Studie aus Südafrika COVID-19-Proben von einer Person, die mit dem humanen Immunschwächevirus (HIV) infiziert war. Die Forscher beobachteten die Erregerproben sechs Monate lang.

Im Laufe des Beobachtungszeitraums stellten sie fest, dass die Erregerproben zunächst das gleiche Maß an Zellfusion und Tod verursachten wie der BA1-Substamm von Omikron. Diese Werte ähnelten jedoch schließlich der ersten Version von COVID-19, die in der Stadt Wuhan in der chinesischen Provinz Hubei identifiziert wurde.

Das Papier, in dem der Virologe Alex Sigal vom Africa Health Research Institute in der südafrikanischen Stadt Durban als Hauptautor der Studie aufgeführt ist, wies darauf hin, dass SARS-CoV-2 weiterhin mutieren könnte. Neue Mutationen des Erregers können schwerere Krankheiten und Todesfälle verursachen als der relativ milde Mikronstamm.

Die Forscher stellten am 24. November fest, dass ihre Arbeit „deuten könnte, dass die SARS-CoV-2-Entwicklung bei Langzeitinfektionen nicht zu einer Dämpfung führen muss. Es kann [jedoch] darauf hindeuten, dass eine zukünftige Variante pathogener sein könnte als derzeit zirkulierende Omikronstämme.“

Sigal und andere Wissenschaftler haben zuvor postuliert, dass sich zwei COVID-19-Varianten bei immunsupprimierten Menschen entwickelt haben könnten, wie z.B. bei HIV-Infizierten. Diese Stämme – Omicron und der vorherige Beta-Sta-Stamm B1351 – wurden beide ursprünglich im südlichen Afrika identifiziert. Die lange Zeit, die es dauert, bis diese Personen COVID-19 abschütteln, ermöglicht es dem SARS-CoV-2-Erreger, zu mutieren und Antikörpern besser auszuweichen, bemerkten sie. (Verwandt: Covid-19 und die HIV-Verbindung aufgedeckt.)

Die Gain-of-Function-Forschung droht auch, einen tödlicheren SARS-CoV-2-Stamm zu erzeugen

Während die Entwicklung von COVID-19 bei HIV-infizierten Menschen Monate dauert, beschleunigen einige skrupellose Wissenschaftler den Prozess durch Manipulation des Virus, das unter dem Begriff „Funktionsgewinnforschung“ verpackt ist. Die Bedrohung scheint näher an der Heimat zu sein, da Wissenschaftler der Boston University (BU) ihre Finger in die Praxis getaucht haben, indem sie die erste Variante von SARS-CoV-2 mit dem milderen Omikron kombiniert haben.

Laut Daily Mail kombinierte das Team von BU-Wissenschaftlern Omicron und den ursprünglichen Wuhan-Stamm, um einen neuen, tödlicheren Stamm zu schaffen. Sie prahlten damit, dass der technische Stamm 80 Prozent der damit infizierten Mäuse tötete. Darüber hinaus bemerkten die Wissenschaftler, dass die Variante „der impfstoff induzierten humoralen Immunität auf raue Weise entgeht“.

Die BU wies Vorwürfe zurück, dass es sich bei der Studie um Funktionsgewinnforschung handelte, und fügte hinzu, dass sie sowohl vom Institutional Biosafety Committee der National Institutes of Health als auch von der Boston Public Health Commission überprüft und genehmigt wurde.

„Diese Forschung spiegelt die Ergebnisse anderer ähnlicher Forschungen wider und verstärkt sie, die von anderen Organisationen durchgeführt werden“, sagte ein Universitätssprecher. „Letztendlich wird diese Forschung einen öffentlichen Nutzen bringen, indem sie zu besseren, gezielten therapeutischen Interventionen zur Bekämpfung zukünftiger Pandemien führt.“

Aber mehrere Experten verurteilten die Studie der BU, da die Gain-of-Funktionsforschung für das Auftreten von COVID-19 verantwortlich ist.

„Dies sollte völlig verboten sein, es spielt mit dem Feuer“, sagte der israelische Professor Shmuel Shapira, ehemaliger Generaldirektor des Israel Institute of Biological Research.

„Die Forschung ist ein klares Beispiel für eine Gain-of-Function-Forschung“, sagte Dr. Richard Ebright. „Wenn wir eine nächste laborbedingte Pandemie vermeiden wollen, ist es unerlässlich, die Aufsicht über eine verstärkte potenzielle Pandemie-Erregerforschung zu stärken.

„Angesichts der starken Wahrscheinlichkeit, dass die COVID-19-Pandemie aus der Flucht eines labormanipulierten Coronavirus in Wuhan entstanden ist, scheinen diese Experimente zutiefst unklug zu sein“, bemerkte David Livermore von der University of East Anglia.

Besuchen Sie Infections.news für weitere Geschichten über den SARS-CoV-2-Erreger hinter COVID-19.

Sehen Sie sich dieses Video der BBC an, das die Verwendung von HIV zur Herstellung des COVID-19-Impfstoffs zugibt.

Dieses Video stammt aus dem BlueSkyReport-Kanal auf Brighteon.com.

