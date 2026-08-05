NEUER LOCKERUNGS-STREIT IM FALL THOMAS KREBS! ANWALT FORDERT ERKLÄRUNG FÜR VERSCHOBENE CIII-ENTSCHEIDUNG – FRIST LÄUFT BIS ANFANG AUGUST!

Im Fall Thomas Krebs gibt es neuen Streit um die nächste Stufe seiner Vollzugslockerungen. In einem Schreiben, das ausdrücklich auf ein vorausgegangenes Schreiben vom 23.07.2026 Bezug nimmt und nach den vorliegenden Angaben am 03.08.2026 eingegangen ist, wird scharf hinterfragt, warum ein nach Darstellung des Verfassers rechtzeitig gestellter Antrag auf Einstufung in die Stufe CIII nicht bereits in der zwischenzeitlich abgehaltenen Lockerungskonferenz behandelt worden sei. Stattdessen soll über den Antrag offenbar erst im September 2026 beraten werden. Genau diese zeitliche Verschiebung wird nun zum zentralen Streitpunkt. In dem Schreiben heißt es, es sei „nicht nachvollziehbar“, aus welchen Gründen der rechtzeitig gestellte Antrag nicht in jener Lockerungskonferenz behandelt worden sei, die nach Eingang des ursprünglichen Schreibens stattgefunden habe. Damit steht eine entscheidende Frage im Raum: Weshalb wurde die beantragte nächste Lockerungsstufe nicht unmittelbar auf die Tagesordnung gesetzt? Die Kritik beschränkt sich dabei keineswegs auf die Terminplanung. Vielmehr wird ausdrücklich eine rechtsstaatliche Dimension geltend gemacht. Anträge auf Vollzugslockerungen seien aus rechtsstaatlichen Gründen unverzüglich zu prüfen und zu bescheiden, heißt es in dem Schreiben. Genannt werden dabei verschiedene Formen möglicher Vollzugslockerungen wie Ausführungen, Ausgänge, Freigänge und Langzeitausgänge. Diese Maßnahmen beträfen die konkrete Ausgestaltung des Freiheitsentzugs und damit grundrechtlich geschützte Positionen der betroffenen Person. Besonders brisant ist die daraus gezogene Schlussfolgerung: Eine sachlich nicht gerechtfertigte Verzögerung könne nach Auffassung des Verfassers selbst einen eigenständigen Grundrechtseingriff darstellen. Damit geht es bei der Auseinandersetzung aus Sicht der Krebs-Seite nicht lediglich darum, ob eine Konferenz einige Wochen früher oder später stattfindet. Im Zentrum steht vielmehr die Frage, ob die verzögerte Behandlung eines Lockerungsantrags rechtlich ausreichend begründet werden kann und welche Auswirkungen eine solche Verzögerung auf die weitere Entwicklung des Betroffenen haben könnte. Das Schreiben erhöht deshalb den Druck: Sollte eine sachliche und nachvollziehbare Begründung bislang fehlen, wird ausdrücklich Gelegenheit gegeben, diese bis zum 07.08.2026 nachzureichen. Die Gegenseite erhält damit nur wenige Tage, um darzulegen, warum die beantragte Stufung nicht bereits behandelt wurde und weshalb die Beratung offenbar erst für September vorgesehen ist.

Der Konflikt bekommt zusätzlich Gewicht, weil das Schreiben detailliert beschreibt, welche praktischen Folgen eine verzögerte Entscheidung über Vollzugslockerungen haben kann. Genannt werden Kontakte zu Angehörigen, therapeutische Maßnahmen, berufliche Erprobungen sowie die schrittweise Vorbereitung einer Entlassung. All diese Bereiche können für einen strukturierten Übergang aus einer freiheitsentziehenden Unterbringung von erheblicher Bedeutung sein. Wird eine beantragte Lockerungsstufe nicht zeitnah geprüft, können sich nach der Argumentation des Schreibens damit nicht nur einzelne Termine verschieben. Vielmehr könnten ganze Schritte einer geplanten Resozialisierung später beginnen oder nicht wie vorgesehen umgesetzt werden. Gerade deshalb wird die Forderung nach einer unverzüglichen Prüfung so deutlich formuliert. Die entscheidende Frage lautet nun, ob für die Verschiebung der Behandlung des CIII-Antrags ein konkreter sachlicher Grund existiert und ob dieser nachvollziehbar dokumentiert wird. Bemerkenswert ist dabei der zeitliche Ablauf: Das Ausgangsschreiben datiert vom 23. Juli, während das nun vorliegende Schreiben am 3. August eingegangen sein soll. Nach Darstellung des Verfassers lag der Antrag rechtzeitig vor einer zwischenzeitlich stattgefundenen Lockerungskonferenz vor. Trotzdem soll die Beratung über CIII erst im September erfolgen. Genau diese Lücke soll nun erklärt werden. Die Forderung ist unmissverständlich: Wenn die Entscheidung vertagt wird, soll nachvollziehbar dargelegt werden, weshalb. Bis zum 7. August wird dafür eine konkrete Frist gesetzt. Ob darauf eine ausführliche Begründung folgt, könnte für den weiteren Verlauf des Konflikts von erheblicher Bedeutung sein. Denn sollte tatsächlich keine ausreichende sachliche Rechtfertigung für die Verzögerung bestehen, dürfte sich die Frage stellen, welche rechtlichen Schritte gegen die aus Sicht der Krebs-Seite verspätete Behandlung möglich sind. Dabei ist allerdings wichtig: Das Schreiben gibt zunächst die Rechtsauffassung und Argumentation des Verfassers wieder. Ob tatsächlich ein rechtswidriger Grundrechtseingriff vorliegt, wäre im Streitfall rechtlich zu prüfen und kann nicht allein aus dem Schreiben abschließend festgestellt werden.

Doch hinter Paragraphen, Fristen und Konferenzterminen steht ein ganz praktisches Problem: Jeder verlorene Zeitraum kann sich auf den weiteren Weg eines untergebrachten Menschen auswirken. Lockerungen sind nicht bloß bürokratische Bezeichnungen auf Papier. Sie können darüber entscheiden, wie Kontakte nach außen aufgebaut, therapeutische Fortschritte erprobt, berufliche Perspektiven entwickelt und spätere Schritte in Richtung eines weniger beschränkten Lebens vorbereitet werden. Genau deshalb richtet sich die Kritik gegen eine Verschiebung, für die nach Darstellung des Schreibens bislang keine ausreichende sachliche Erklärung erkennbar sei. Die Botschaft an die verantwortliche Stelle ist entsprechend deutlich: Es soll erklärt werden, weshalb der Antrag nicht in der bereits stattgefundenen Lockerungskonferenz behandelt wurde. Der Fall Thomas Krebs bekommt damit einen weiteren Konfliktpunkt. Nun dürfte entscheidend sein, welche Begründung für die Verschiebung vorgelegt wird und ob diese einer rechtlichen Überprüfung standhalten könnte.

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