Neuer Verein in Meiningen: Einsatz für Kinder und Eltern nach Trennungen

Unter dem Namen „Kinderlachen Meiningen e.V.“ haben sich acht Engagierte zusammengeschlossen, um Familien in schwierigen Phasen zu unterstützen. Im Fokus stehen die Rechte von Kindern und Eltern nach einer Trennung oder Scheidung.

MEININGEN. Wenn Familien auseinanderbrechen, stehen Betroffene oft vor riesigen Herausforderungen. Genau hier setzt der im November 2025 neu gegründete Verein „Kinderlachen Meiningen e.V.“ an. Das Ziel der acht Gründungsmitglieder: ein starkes Netzwerk für Austausch, Information und gegenseitige Hilfe aufzubauen.

Aus eigener Erfahrung geboren

Initiator und Vorsitzender des Vereins ist der 53-jährige Andreas Papst. Der Geschäftsführer der Bautec GmbH (Sülzfeld) ist im Ort als Stadtrat und durch die Sanierung historischer Stadthäuser bekannt. Neben ihm gehört sein Bruder Christian Papst als Schatzmeister zum Vorstand; den stellvertretenden Vorsitz übernimmt Claudia Eck.

Die Motivation zur Vereinsgründung speist sich aus persönlichen Erlebnissen: Viele Unterstützer und auch Papst selbst kennen die Belastungen langjähriger familienrechtlicher Auseinandersetzungen. Der Vater von fünf Kindern kämpft nach eigenen Angaben seit rund sechs Jahren um das Umgangsrecht für seine siebenjährigen Zwillinge – ein Weg, der mit hohen Gerichts- und Anwaltskosten verbunden war und bei dem er sich als Vater vom Jugendamt benachteiligt fühlte.

„Es geht um das Wohl meiner Kinder. Mein eigenes Schicksal ist Grund genug, den Verein ins Leben zu rufen. Wir möchten uns vernetzen und Eltern unterstützen, die Ähnliches durchmachen und keinen Ausweg sehen“, betont Papst.

Das Ziel: Beide Elternteile im Leben des Kindes stärken

In seiner Satzung verankert der Verein das Recht jedes Kindes auf beide Elternteile sowie die Aufwertung der Elternrolle nach einer Trennung. Durch Aufklärung und Bildung möchte der e.V. die Jugendhilfe und den Schutz der Familie fördern.

Die Mitgliedschaft steht allen offen, die diese Ziele teilen – unabhängig davon, ob sie selbst betroffen sind. Eine Vereins-Website befindet sich derzeit im Aufbau.

Einladung zur Informationsveranstaltung

Wer sich informieren oder austauschen möchte, ist herzlich zum ersten Treffen eingeladen: