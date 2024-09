Neues aus der Gangsterstadt Rüsselsheim!

Rüsselsheim (ots)

Zur Steigerung der Sicherheit und des subjektiven Sicherheitsgefühls wurden am Dienstag (03.09.) in der Rüsselsheimer Innenstadt sowie auf der Bundesstraße 486, in der Zeit zwischen 11.00 und 20.00 Uhr, durch Beamte und Beamtinnen der Polizeidirektion Groß-Gerau und Kräften der Stadtpolizei Rüsselsheim sowie der Hessischen Bereitschaftspolizei, intensive Kontrollmaßnahmen durchgeführt. Neben den Innenstadt- und Verkehrskontrollen, informierte die Polizei und die Stadtpolizei an Präventionsständen auf dem Rüsselsheimer Marktplatz unter anderem zu den Themen “KOMPASS-Bahnhof”, zur Zivilcourage-Kampagne “Aktion Tu was” und dem “Kriminalitätsphänomen “Ladendiebstahl”.

In zwei Kioskbetrieben stellten die Kontrolleure zahlreiche Verstöße fest. Die Ordnungshüter stießen hierbei insgesamt auf circa 800 illegale E-Zigaretten, etwa 250 Einheiten “Snus” und rund 200 Einheiten Kautabak, welche offenbar unversteuert verkauft werden sollten. Außerdem fielen den Beamten 16 Apple AirPods-Plagiate ins Auge, welche anschließend wegen Verstoßes nach dem Markengesetz sichergestellt wurden. 120 Tabletten eines potenzsteigernden Medikaments beschlagnahmten die Polizisten dort ebenfalls und erstatteten Anzeige wegen Verstoßes gegen das Arzneimittelgesetz.

In einem dritten Kiosk stießen die Beamten auf mehrere hunderte Liter Getränke, welche nicht im Sinne der Verpackungsverodnung mittels eines Pfandsiegels gekennzeichnet waren. Hier erfolgte die Sicherstellung durch die Stadtpolizei. Der Kioskbetreiber wird sich nun in einem entsprechenden Verfahren zu verantworten haben.

Bei Verkehrskontrollen auf der Bundesstraße 486 im Bereich Varkausstraße wurden 15 Fahrradfahrer, 12 E-Scooter-Fahrer, 94 Autofahrer und insgesamt 159 Personen kontrolliert. Die Beamten stellten hierbei unter anderem mehrere Verstöße wegen ungesicherten, in Fahrzeugen transportierten Kindern, einen 16-jährigen Rüsselsheimer wegen des Fahrens ohne Versicherung mit einem Elektrokleinstfahrzeug sowie einen 42-jährigen Autofahrer ohne Fahrerlaubnis fest und leiteten jeweils Verfahren ein.

Zivile Fahnder kontrollierten am Abend im Verna-Park einen 24 Jahre alten Mann. Er hatte verkaufsfertig abgepackt über 25 Gramm Marihuana und über 40 Gramm Haschisch, inklusive Feinwaage und Tütchen, dabei. Ihn erwartet jetzt ein Strafverfahren wegen des Verdachts des illegalen Handels mit Drogen.

Polizeipräsidium Südhessen