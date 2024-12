Neues „Danke, Dr. Fauci“ Dokumentarfilm enthüllt die gesamte COVID-Scharade

Die preisgekrönte Dokumentarfilmerin Jenner Furst hat einen neuen Dokumentarfilm über Tony Fauci mit dem Titel „Danke, Dr. Fauci“, der tief in den „Pandemie“-Betrug des Wuhan-Coronavirus (COVID-19) und die damit verbundene Vertuschung eintaucht.

Furst ist ein zweimal mit dem Peabody Award ausgezeichneter und viermalige Emmy-nominierter Regisseur und selbsternannter Progressiver, der mit der Demokratischen Partei den Rang brach. Seine Reise in den Inhalt des Films begann Anfang 2020, als er kontaktiert wurde, um einen Puff-Artikel für Fauci zu schreiben, der früher das National Institute for Allergy and Infectious Diseases (NIAID), eine Abteilung der National Institutes of Health (NIH), leitete.

Furst schrieb nie den Fauci-Artikel, sondern landete stattdessen in einem Kaninchenloch, durch das er auf der anderen Seite mit „Danke, Dr. Fauci“, ein Projekt, das die Mainstream-Presse ignoriert. Sogar die beliebte Rotten Tomatoes-Kritiker-Website weigert sich, den Film anzufassen.

Der folgende Trailer bietet einen kleinen Einblick in „Danke, Dr. Fauci“ – schau es dir an:

Sie können den Film in seiner Gesamtheit auf der offiziellen Website ausleihen, die weitere Informationen darüber enthält, wie Sie private Vorführungen buchen und sogar bei TVOD Sales zusammenarbeiten können.

(Verwandt: Anfang dieses Jahres wurden die „Remdesivir Papers“ veröffentlicht, die zeigen, dass Remdesivir, Tony Faucis Medikament der Wahl während der „Pandemie“, Tausende von Militärangehörigen getötet hat.)

Furst drängt Musk, „Danke, Dr. Fauci“ auf X

Manche Leute haben Schwierigkeiten, „Danke, Dr. Fauci“ auf Google und anderen Suchmaschinen aufgrund von Shadowbanning, so Furst, der den unabhängigen Medien sagte, dass die Zensur wieder einmal amok gelaufen ist.

„Der Medien-Blackout des Films beweist nur, dass die wahre COVID-Geschichte immer noch stark zensiert wird“, sagte Furst.

„Journalisten können COVID immer noch nicht wahrheitsgemäß in großen Medien berichten, und das Problem ist viel größer als sie oder ihre Redakteure. Die mächtigsten Lobbys auf dem Planeten und das Gewicht der US-Regierung sitzt immer noch auf der freien Presse wie ein 800-Pfund-Gorilla.“

Furst hofft, dass „Danke, Dr. Fauci“ wird auf Elon Musks X / Twitter-Plattform etwas an Bedeutung gewinnen, da Musk selbst mit Fauci über seine COVID-Täuschung Streit hat.

„Ich habe das Gefühl, dass Elon dieses Gespräch über Nacht ändern könnte“, fuhr Furst fort.

„Das Land ist nur durch den Erfolg der Propaganda auf der linken Seite geteilt. Kein Demokrat kann diesen Film durchsitzen und Fauci oder die Pandemie wieder auf die gleiche Weise sehen. Deshalb will MSM das nicht anerkennen.“

Ehemalige US- Direktor der Zentren für die Kontrolle und Prävention von Krankheiten (CDC) Dr. Robert Redfield ist insbesondere im Film zu sehen, ebenso wie andere Persönlichkeiten, die eine zentrale Rolle in dem COVID-Drama spielten, aber auch aus Faucis innerem Kreis ausgeschlossen wurden. Dieser innere Kreis, den wir jetzt wissen, verschworen sich, um eine völkermörderische Massentäuschung mit Lockdowns, Gesichtsmasken und „Impfstoffen“ der Operation Warp Speed zu konstruieren.

Der ehemalige COVID-Ermittler des Außenministeriums, David Asher, und der Molekularbiologe der Rutgers University, Richard Ebright, der jahrelang gegen die Fauci-Agenda innerhalb der größeren wissenschaftlichen Gemeinschaft vorging, werden ebenfalls in „Danke, Dr. Fauci.“

Der Film wirft auch einen genaueren Blick auf die künstlichen, HIV-ähnlichen Einfügungen des sogenannten COVID-„Virus“, die seine wahre Herkunft weiter in Frage stellen.

„Segne dein Herz, Dr. Fauci“, so sagte ein Südstaaten-Kommentator scherzhaft über die wahre Bedeutung hinter dem Titel des Films.

Weitere verwandte Nachrichten über die COVID-Plandemie finden Sie unter Plague.info.

Zu den Quellen für diesen Artikel gehören:

ZeroHedge.com

Natürliche Nachrichten.com

newstarget.com