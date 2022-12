Neuralink-Gehirnchip-Implantate werden am Menschen ausprobiert, obwohl sie in Tierversuchen MEHRERE TODESFÄLLE verursacht haben

Big Tech-Mogul Elon Musk kündigte kürzlich an, dass seine Gehirnchip-Implantate innerhalb der nächsten sechs Monate mit Studien am Menschen beginnen sollten.

Während einer Show-and-Tell-Veranstaltung seines Gesundheitstechnologie-Start-ups Neuralink teilte Musk Updates seiner Gehirnimplantattechnologie. Er sagte, dass die implantierbaren Gehirn-Computer-Schnittstellen das Sehvermögen einer Person wiederherstellen könnten, auch bei Blinden, und die „Vollkörperfunktionalität“ wiederherstellen könnten – einschließlich verbaler Kommunikation und Bewegung für Menschen mit abgetrennten Rückenmark.

„Wir sind zuversichtlich, dass es keine körperlichen Einschränkungen bei der Wiederherstellung der Ganzkörperfunktionalität gibt“, sagte der Tech-Tycoon.

Neuralink mit Sitz in der San Francisco Bay Area und Austin, Texas, hat keine Erlaubnis der Food and Drug Administration (FDA), das Gerät zu verkaufen.

„Offensichtlich wollen wir äußerst vorsichtig und sicher sein, dass es gut funktionieren wird, bevor wir ein Gerät in einen Menschen stecken, aber ich denke, wir haben den größten Teil unserer Unterlagen bei der FDA eingereicht“, fügte Musk hinzu.

Der Milliardär sagte, er werde sich auch einen implantieren lassen. „Sie könnten sich jetzt ein Neuralink-Gerät implantieren lassen und Sie würden es nicht einmal wissen. Tatsächlich werde ich es in einem dieser Demos tun“, sagte er.

Während der Veranstaltung spielte Musk ein Video eines Affen mit einem Computerchip im Schädel, der „telepathische Videospiele“ spielte, die seine Technologiefirma vor über einem Jahr erstmals vorstellte.

Der Ärzteausschuss für verantwortungsvolle Medizin rief ihn jedoch an und bat ihn, Details über Experimente an Affen zu veröffentlichen, die zu inneren Blutungen, Lähmungen, chronischen Infektionen, Krampfanfällen, abnehmender psychischer Gesundheit und Tod geführt hatten. Anfang 2022 reichte die gemeinnützige Organisation Dokumente beim Landwirtschaftsministerium ein, in denen behauptet wurde, dass die Affen extremes Leid erlitten, wobei ein Affe Löcher in seinen Schädel gebohrt hatte.

Newspunch schrieb: „Neuralinks Gehirnchips wurden in die Köpfe der Affen implantiert, um zu sehen, ob sie die Technologie mit ihren Gedanken kontrollieren konnten. Das Gedankenkontrollexperiment hat jedoch angeblich 15 von 23 Affen umstorben lassen“.

Bereits im Februar verteidigte Neuralink seine Testmaßnahmen in einer Erklärung, gab aber zu, dass mehrere Tiere eingeschläfert wurden.

Experten reagieren, da Gehirnchips für Studien am Menschen ein riskantes invasives Verfahren erfordern

Anna Wexler, Assistenzprofessorin für medizinische Ethik und Gesundheitspolitik an der Perelman School of Medicine an der University of Pennsylvania, sagte, dass es für Menschen mit schweren Behinderungen gefährlich sein könnte, ermutigt zu werden, sich dieser Art von Operation zu unterziehen.

„Aus ethischer Sicht denke ich, dass (der) Hype sehr besorgniserregend ist“, sagte sie. „Raum oder Twitter, das ist eine Sache, aber wenn man in den medizinischen Kontext kommt, steht viel auf dem Spiel.“ (Verwandt: Ethische Fragen, die aufgeworfen wurden, nachdem Elon Musks Neuralink-Unternehmen Chip in das Gehirn des Affen implantiert hat.)

In einem Video von Dr. Paul Nuyujukian auf dem „Wired“-Kanal, der Direktor des Brain Interfacing Laboratory am Wu Tsai Neurosciences Institute in Stanford, sagte, das Verfahren zur Implantation des Gehirnchips sei „kein Witz“.

„Dies erfordert das Schneiden der Haut, das Herunterkommen zum Schädel, das Bohren eines Lochs in den Schädel und das Aufdecken der Dura, der Bindegewebeschicht, die das Gehirn umgibt“, erklärte er. „Die Dura schneiden, zurückklappen, um das Gehirn freizulegen. Und dann gelangen Sie zur Gehirnoberfläche, wo Sie die Elektroden implantieren können“.

Zu den größten Risiken gehören Infektionen, Blutungen und Gewebeschäden der sehr empfindlichen Körperhöhlen.

Ein Kommentator des Videos sagte: „Es hat großartige Möglichkeiten, im medizinischen Bereich zu helfen, aber es ist ziemlich erschreckend, daran zu denken, dass es in die falschen Hände gerät, wie z.B. Ihr Gehirn für volle Geist- und Körperkontrolle zu hacken.“

Ein anderer sagte: „Dies muss der feuchte Traum eines Hackers sein, der wahr wird. Können Sie sich vorstellen, dass die Zeit kommen wird, in der sie einen Menschen tatsächlich direkt hacken und kontrollieren können? Was für eine wunderbare Welt unsere Milliardäre schaffen“.

Xing Chen, Assistenzprofessor in der Abteilung für Augenheilkunde an der University of Pittsburgh School of Medicine, sagte, dass trotz der Gefahren viele Menschen bereit sind, „das Risiko einzugehen“.

„Es gibt eine ganze Reihe von Erkrankungen wie Epilepsie, Parkinson und Zwangsstörungen, bei denen Menschen Gehirnimplantate erhalten haben und die Störungen recht erfolgreich behandelt wurden, was ihnen eine verbesserte Lebensqualität ermöglicht“, sagte Chen.

Sehen Sie sich das Video unten an, das über die erschreckenden Realitäten von Gehirnchip-Implantaten spricht.

Dieses Video stammt aus dem News- und Java.com-Kanal auf Brighteon.com.

