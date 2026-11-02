NGO-MILLIONEN-WIRBEL UM ARMIN LASCHET! AfD FORDERT AUFKLÄRUNG ÜBER POLITIKER-VERFLECHTUNGEN UND STEUERGELDER!

BERLIN – MILLIONEN AUS DER STAATSKASSE, EIN PROMINENTER CDU-POLITIKER IN DER TRÄGERSTRUKTUR UND BRISANTE FRAGEN ZUR VERGABE VON STEUERGELDERN! Im Deutschen Bundestag sorgt die staatliche Finanzierung von Nichtregierungsorganisationen mit aktiven oder ehemaligen Spitzenpolitikern in Führungspositionen für neuen politischen Zündstoff. Im Mittelpunkt steht der frühere nordrhein-westfälische Ministerpräsident, ehemalige CDU-Bundesvorsitzende und Unionskanzlerkandidat Armin Laschet. Die AfD-Fraktion verlangt von der Bundesregierung umfassende Auskunft darüber, welche sogenannten Nichtregierungsorganisationen, kurz NGOs, in den vergangenen Legislaturperioden öffentliche Fördergelder erhalten haben, obwohl bekannte Politiker an ihrer Spitze standen oder in maßgeblichen Führungsgremien tätig waren. Anlass ist die am 2. November 2026 veröffentlichte Bundestagsmeldung zur Kleinen Anfrage mit der Drucksachennummer 21/8809, die auf den 27. Oktober 2026 datiert ist. Die Anfrage trägt den Titel „Bundesförderung von Nichtregierungsorganisationen mit Politikern in Führungspositionen“ und wurde von den AfD-Abgeordneten Martin Erwin Renner, Dr. Götz Frömming, Ronald Gläser, Matthias Helferich, Nicole Hess, Sven Wendorf, Dr. Alexander Gauland und Tobias Teich eingereicht. Unterzeichnet ist sie mit Datum vom 16. Oktober 2026 durch die Fraktionsvorsitzenden Alice Weidel und Tino Chrupalla. Die zentrale Frage lautet: Welche Organisationen mit ehemaligen oder amtierenden Bundes- und Landespolitikern in leitender Funktion haben während der 20. und 21. Legislaturperiode staatliche Mittel erhalten? Dabei interessiert sich die Opposition ausdrücklich sowohl für institutionelle als auch für projektbezogene Förderungen, unabhängig davon, ob die Gelder unmittelbar oder mittelbar aus dem Bundeshaushalt geflossen sind. Die Bundesregierung soll konkrete Namen, Förderjahre, Fördersummen, Förderzeiträume, Projektbezeichnungen und die jeweiligen politischen Funktionsträger offenlegen. Besonders brisant ist die Frage, ob es bei der Auszahlung und Abrechnung staatlicher Zuschüsse zu Schwierigkeiten gekommen ist. Die Abgeordneten wollen wissen, ob Verwendungsnachweise verspätet vorgelegt wurden, ob Fördergelder möglicherweise nicht entsprechend ihrem ursprünglichen Zweck eingesetzt wurden, ob Behörden Beanstandungen erhoben haben und ob öffentliche Mittel zurückgefordert werden mussten. Außerdem soll geklärt werden, ob neue Fördergelder bewilligt wurden, obwohl frühere Projekte noch nicht abschließend kontrolliert waren. Ausdrücklich verlangt die Fraktion auch Informationen darüber, ob der Bundesrechnungshof entsprechende Förderungen überprüft hat. Im Mittelpunkt steht damit eine grundsätzliche Frage der politischen Transparenz: Wie unabhängig sind staatlich finanzierte Nichtregierungsorganisationen, wenn einflussreiche Politiker zugleich Schlüsselpositionen in ihren Führungsstrukturen besetzen? Eine Beteiligung von Politikern ist allerdings für sich genommen weder rechtswidrig noch ein Beleg für eine unzulässige Förderung. Genau deshalb kommt es darauf an, Auswahlentscheidungen, Zuständigkeiten und mögliche Interessenkonflikte nachvollziehbar offenzulegen.

LASCHET, DAS ABRAHAM ACCORDS INSTITUTE UND MEHR ALS ZWEI MILLIONEN EURO BUNDESFÖRDERUNG! Besonders im Fokus der parlamentarischen Nachfragen steht die Abraham Accords Institute for Peace and Regional Integration GmbH, eine Organisation, die nach ihrer Darstellung Dialog, friedliche Zusammenarbeit, kulturelle Begegnungen und regionale Integration im Nahen Osten fördern will. Alleiniger Gesellschafter dieser Gesellschaft ist der Verein zur Förderung des Abraham Prozesses für Frieden und regionale Integration e. V. Im Vorstand dieses Vereins sitzt nach den Angaben der Bundestagsdrucksache der CDU-Bundestagsabgeordnete Armin Laschet als vertretungsberechtigtes Mitglied. Damit besteht eine personelle Verbindung zwischen einem prominenten Politiker der Regierungspartei und der Trägerstruktur einer mit Bundesmitteln geförderten Organisation. Wie umfangreich diese Förderung ist, zeigen bereits veröffentlichte Regierungsangaben: Für das Jahr 2023 wurden 720.344,40 Euro für eine Veranstaltungsreihe zum Austausch zwischen Kulturvermittlern aus Deutschland und den Abraham-Accords-Staaten ausgezahlt. Im Jahr 2024 flossen weitere 1.450.348,30 Euro in ein Projekt zur Zusammenarbeit mit Kulturvermittlern aus Deutschland und Ländern des Globalen Südens, dessen Ziel die Förderung von Koexistenz und Toleranz war. Für 2025 wurden nochmals 249.661,12 Euro für das Projekt „Dialog für Zukunft: Kulturelle und Akademische Kooperationen für global gelebte Toleranz“ ausgezahlt. Zusammengerechnet ergeben diese drei Förderjahre 2.420.353,82 Euro an ausgezahlten Bundesmitteln. Die Förderung erfolgte aus dem Zuständigkeitsbereich des Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien. Diese Summen machen deutlich, weshalb die Debatte über die Kontrolle öffentlicher Fördergelder politische Aufmerksamkeit verdient. Dabei ist zwischen offenen Fragen und tatsächlich festgestellten Unregelmäßigkeiten zu unterscheiden: Für die Förderung aus dem Jahr 2023 wurde die Verwendungsnachweisprüfung nach Angaben der Bundesregierung abgeschlossen. Der Abschlussbericht des Bundesverwaltungsamtes vom 4. Dezember 2024 bestätigte die zweckentsprechende Verwendung der Mittel. Eine Zweckentfremdung wurde für dieses Förderjahr somit gerade nicht festgestellt. Anders ist der Verfahrensstand beim Förderjahr 2024. Hier befand sich die Prüfung des Verwendungsnachweises laut der am 30. Oktober 2026 veröffentlichten Bundestagsmeldung weiterhin beim Bundesverwaltungsamt. Für die Förderung aus dem Jahr 2025 endet die Frist zur Einreichung des Verwendungsnachweises am 31. Dezember 2026. Aus einer laufenden Prüfung oder einer noch nicht abgelaufenen Nachweisfrist lässt sich kein Fehlverhalten ableiten. Dennoch stellt sich die Frage, nach welchen Kriterien die Zuschüsse vergeben wurden, ob konkurrierende Förderanträge vorlagen und welche Maßnahmen zur Vermeidung möglicher Interessenkonflikte bestanden. Die AfD verweist in ihrer Anfrage ausdrücklich auf die Bundeshaushaltsordnung. Nach deren Paragrafen 23 und 44 unterliegen staatliche Zuwendungen besonderen Voraussetzungen und Kontrollvorschriften. Insbesondere muss ein erhebliches Bundesinteresse an der Erfüllung des geförderten Zwecks bestehen. Die Abgeordneten wollen daher erfahren, wie die Verwaltung sicherstellt, dass öffentliche Gelder unabhängig von persönlichen Beziehungen und parteipolitischen Verbindungen vergeben werden. Auch die Frage nach dienstlichen Kontakten zwischen Regierungsvertretern und Politikern in leitenden NGO-Funktionen spielt dabei eine wichtige Rolle. Entscheidend ist, ob Förderung, Auswahl und Kontrolle ausschließlich anhand sachlicher Kriterien erfolgen.

POLITISCHER PAUKENSCHLAG IN BERLIN – JETZT SOLL DIE BUNDESREGIERUNG IHRE FÖRDERPRAXIS OFFENLEGEN! Die Kleine Anfrage geht weit über den Fall Armin Laschet hinaus und könnte eine umfangreiche Bestandsaufnahme der staatlichen NGO-Förderung während zweier Legislaturperioden auslösen. Insgesamt umfasst die Bundestagsdrucksache zehn Hauptfragen, die sich mit der Vergabe öffentlicher Zuschüsse, möglichen Interessenkonflikten, internen Kontrollen, politischen Kontakten und der Einhaltung haushaltsrechtlicher Vorschriften beschäftigen. Die Bundesregierung soll unter anderem mitteilen, ob in der 20. oder 21. Legislaturperiode amtierende Regierungsmitglieder gleichzeitig führende Positionen in Nichtregierungsorganisationen innehatten, die Bundeszuwendungen erhielten. Sollte dies der Fall gewesen sein, verlangt die AfD die Nennung der betroffenen Personen und Organisationen. Darüber hinaus wird eine rechtliche Bewertung möglicher Überschneidungen mit den Regelungen des Bundesministergesetzes gefordert. Besondere Aufmerksamkeit gilt dabei Paragraf 5 des Bundesministergesetzes, der die Vereinbarkeit bestimmter Tätigkeiten mit einem Regierungsamt betrifft, sowie Paragraf 6a, der Anzeigepflichten ehemaliger Regierungsmitglieder für bestimmte Tätigkeiten nach dem Ausscheiden aus dem Amt regelt. Die Opposition möchte ausdrücklich wissen, wie solche Vorschriften bei nicht auf Erwerb ausgerichteten Tätigkeiten anzuwenden sind. Ebenso verlangt sie Informationen darüber, welche ehemaligen Regierungsmitglieder entsprechende Tätigkeiten bei staatlich geförderten Organisationen angezeigt haben. Ein weiterer Schwerpunkt betrifft die Auswahlverfahren: Welche Organisationen erhielten Zuschüsse, welche Bewerber gingen möglicherweise leer aus und nach welchen nachvollziehbaren Kriterien wurde entschieden? Die Regierung soll außerdem erklären, wie sie persönliche oder politische Interessenkonflikte vor einer Bewilligung erkennt und welche Schutzmaßnahmen verhindern, dass staatliche Förderentscheidungen von politischen Beziehungen beeinflusst werden. Dabei beschränkt sich die Anfrage ausdrücklich auf nichtstaatliche privatrechtlich organisierte Einrichtungen, deren Zuwendungen nach den Vorschriften der Bundeshaushaltsordnung grundsätzlich erfasst werden. Politische Stiftungen der Parteien sowie Einrichtungen, deren Gremien durch den Bundestag besetzt werden, sind ausgenommen. Für die Steuerzahler steht eine entscheidende Frage im Raum: Wer kontrolliert die Kontrolleure, wenn Politiker in Organisationen mitwirken, die erhebliche Mittel aus öffentlichen Haushalten erhalten? Die vorliegenden Unterlagen belegen die parlamentarischen Nachfragen und die staatliche Förderung des Abraham Accords Institute, liefern jedoch keinen Nachweis dafür, dass Armin Laschet persönlich eine rechtswidrige Förderentscheidung beeinflusst oder Fördermittel missbräuchlich verwendet hätte. Auch die Beteiligung eines Politikers an einer NGO stellt noch keinen Interessenkonflikt im rechtlichen Sinne dar. Ob die bestehenden Kontrollmechanismen ausreichend sind, soll die Bundesregierung nun erläutern. Eine Antwort auf die neue Kleine Anfrage lag zum Zeitpunkt der Bundestagsmeldung vom 2. November 2026 noch nicht vor. Fest steht: Die Diskussion über Bundesförderung, NGOs und Politiker in Führungspositionen gewinnt mit dieser parlamentarischen Initiative neuen Schwung. Denn bei Millionenbeträgen aus öffentlichen Kassen muss nachvollziehbar bleiben, wer Fördergelder bewilligt, wer sie erhält, wie sie verwendet werden und wer ihre ordnungsgemäße Verwendung überprüft.

Quellenangaben

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