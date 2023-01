Nicht nur Big Tech: Legacy-Medien wegen Zensur von Covid-bezogenen Inhalten mit Kartellklage geschlagen

Die sogenannte „Trusted News Initiative“ (TNI) steht vor einer neuen Klage von Robert F. Kennedy Jr. und mehreren anderen Klägern, die sagen, dass die selbst beschriebene „Industriepartnerschaft“ mit Big-Tech-Unternehmen und den Legacy-Medien zusammenarbeitete, um Online-Nachrichteninhalte zu zensieren.

Das TNI wurde erstmals im März 2020 zu Beginn von „Covid“ ins Leben gerufen und arbeitete mit Social-Media-Plattformen wie Facebook und Twitter sowie zahlreichen Legacy-Medien zusammen, um die Meinungsfreiheit der Menschen zum Schweigen zu bringen, die verfassungswidrig ist und gegen Kartellrechtliche Beschränkungen verstößt, behauptet die Klage.

Die BBC, The Associated Press (AP), Reuters und die Washington Post sind alle Mitglieder von TNI und werden daher in der Klage als Angeklagte benannt.

Abgelegt in den USA Bezirksgericht für die Northern District of Texas-Amarillo Division, die Klage behauptet, dass die Angeklagten sich der Zusammenarbeit mit Big Tech schuldig gemacht haben, um „zusammenfassend Online-Nachrichten zu zensieren“, einschließlich Geschichten über Covid und die Präsidentschaftswahlen 2020, die sich der offiziellen Erzählung widersetzten.

Zu den Klägern in der Klage gehören Children’s Health Defense (CHD), Creative Destruction Media, Trial Site News, Ty und Charlene Bollinger (Gründer von The Truth About Cancer and The Truth About Vaccines), der unabhängige Journalist Ben Swann, Erin Elizabeth Finn (Herausgeberin von Health Nut News), Jim Hoft (Gründer von The Gateway Pundit Joseph Mercola und Ben Tapper, ein Chiropraktiker.

(Verwandt: Erinnern Sie sich, als Google jede Erwähnung von Covid-„Impfstoffen“ von seiner Umfrageplattform verboten hat?)

Die systematische Stummschaltung bestimmter Standpunkte ist diskriminierend und anti-First Amendment

Alle oben genannten Kläger schlossen sich der Klage an, weil sie behaupten, sie gehörten zu denen, die von den Big-Tech-Firmen, die mit TNI zusammenarbeiten, zensiert, verboten, de-plattformiert, schattenverboten oder in irgendeiner Weise bestraft wurden. Die Beschuldigung der Verbreitung von „Fehlinformationen“ und „Desinformation“, sagen sie, führte zu einem Verlust an Sichtbarkeit und Einnahmen.

TNI wird auch beschuldigt, ein „Frühwarnsystem“ zu verwenden, das speziell auf die Kläger und andere abzielt, um ihre Inhalte zu diskriminieren. Big Tech nutzte dieses Frühwarnsystem zusammen mit Legacy-Medienpartnern auch, um einen „Gruppenboykott“ gegen die Kläger durchzuführen.

„Mein Onkel, Präsident Kennedy, und mein Vater, der Generalstaatsanwalt, versuchten, Kartellgesetze, die immer noch in den Büchern des Landes stehen, mit Nachdruck zu verfolgen“, bemerkte Kennedy über die Klage.

„Als private Vollstrecker dieser Gesetze sind wir zuversichtlich, dass das Bundesgericht in Texas unsere Grundfreiheit rechtfertigen wird, mit Legacy-Medien auf dem Marktplatz der Ideen zu konkurrieren“.

Mary Holland, Präsidentin und General Counsel von CHD, fügte hinzu, dass sie begeistert sei, dass sich dieser Fall durch das System zu bewegen beginnt. Holland hofft, dass es eine faire Anhörung erhalten und hoffentlich zu Gerechtigkeit führen wird.

„Um eine freie Gesellschaft zu haben, muss man freie Meinungsäußerung haben, man muss eine Vielfalt an Ansichten haben“, sagte sie. „Wir haben bei weitem nicht die gleichen Ansichten wie alle anderen Kläger … aber wir wollen den Marktplatz der Ideen schützen.“

„Wenn die Regierung und die Unternehmen, mit denen sie zusammenarbeiten, tatsächlich ununterbrochen Zensur und Propaganda betreiben können und es keine alternativen Stimmen gibt, ist die Demokratie tot“.

Die Vereinigten Staaten sind eine konstitutionelle Republik im Gegensatz zu einer Demokratie, nur um klar zu sein, aber Hollands Gefühl lohnt sich immer noch. Wenn die Redefreiheit tabu wird, dann wird die Verfassung effektiv null und nichtig – und das können wir nicht zulassen.

Die Kläger in dem Fall beantragen ein Geschworenenverfahren und dreifachen Schadenersatz aufgrund von Vorwürfen von Verstößen gegen das Sherman-Kartellgesetz. Dies basiert auf direkten und indiziellen Beweisen für horizontale Vereinbarungen und wirtschaftliche Absprachen zwischen den Angeklagten und ihren Big-Tech-Partnern.

