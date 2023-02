Niederbayern: Überfall auf Ehepaar, Täter flüchtig!

SCHWARZACH, LKR. STRAUBING-BOGEN. Am Freitag, 24.02.2023, wurde ein Ehepaar von zwei bislang unbekannten Tätern an ihrem Haus im südlichen Marktbereich mit einer Waffe bedroht. Sie konnten so Bargeld, Waffen und Munition entwenden. Das Ehepaar wurde leicht verletzt, die Täter konnten unerkannt flüchten.

Gegen 22.28 Uhr wurden der 61-Jährige und die 53-Jährige beim Aufschließen ihrer Haustür von zwei vermummten männlichen Tätern mit einer Schusswaffe bedroht und gelangten so ins Hausinnere. Das Ehepaar wurde von den Tätern zudem körperlich angegangen und dabei leicht verletzt. Unter Bedrohung mit der Waffe eines Täters konnten sie neben Bargeld im Wert eines höheren 5-stelligen Betrages eine Schusswaffe, eine Schreckschusswaffe und dazugehörige Munition, in dessen legalen Besitz der 61-Jährige war, entwenden. Weiter nahmen die Täter sämtliche Kommunikationsgeräte an sich. Die Täter konnten das Haus unerkannt verlassen und flohen in Richtung der Parkanlage.

Nachdem es dem Ehepaar möglich war, einen Notruf abzusetzen, wurde durch die Polizeiinspektion Bogen unter Beteiligung der umliegenden Dienststellen mit einer groß angelegten polizeilichen Fahndung sowohl in unmittelbarer Tatortnähe als auch auf möglichen Fluchtwegen nach den flüchtigen Tätern gesucht. An der Fahndung waren neben mehreren Polizeistreifen auch ein Polizeihund und ein Polizeihubschrauber beteiligt. Die Fahndung verlief bislang ergebnislos.

Die Ermittlungen wurden von einer bereits installierten, gemeinsamen Ermittlungsgruppe der Kriminalpolizeiinspektion Straubing und der Kriminalpolizeistation Deggendorf übernommen und werden in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Regensburg – Zweigstelle Straubing intensiv geführt.

Täterbeschreibungen

Die männlichen Täter können wie folgt beschrieben werden:

Täter 1:

ca. 180 cm groß

kräftig

braune Augen mit auffällig schwarzen Augenbrauen

Bekleidung: schwarze Oberbekleidung (ähnlich Overall), schwarze Gesichtsmaske, schwarze Handschuhe

sprach Deutsch mit osteuropäischen Akzent

bewaffnet

Täter 2:

ca. 190 cm groß

schlank

Bekleidung: schwarze Oberbekleidung (ähnlich Overall), schwarze Gesichtsmaske, schwarze Handschuhe, schwarze knöchelhohe Turnschuhe mit seitlich reflektierenden Streifen

sprach nicht

unbewaffnet

Zeugenaufruf

Im Rahmen dieser Ermittlungen bittet die Ermittlungsgruppe Personen, die Hinweise zu verdächtigen Personen oder auch Fahrzeugen, die in Zusammenhang mit oben geschildertem Fall stehen könnten, sich unter der Telefonnummer 09421/868-0 oder über den Notruf 110 zu melden.

