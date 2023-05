Niedernhausen: Auseinandersetzung mit Messer auf offener Straße +++

1. Auseinandersetzung auf offener Straße, Niedernhausen, Lenzhahner Weg, Sonntag, 14.05.2023, 00:45 Uhr

(fh)In der Nacht zum Sonntag kam es im Lenzhahner Weg in Niedernhausen zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern, bei der auch ein Messer zum Einsatz gekommen sein soll. Den Angaben eines 25 Jahre alten Mannes aus Niedernhausen zufolge, sei dieser in Höhe der Bushaltestelle “Lenzhahner Weg” auf ein ihm unbekanntes Paar getroffen, mit deren männlichen Part er in Streit geraten sei. Hierbei sei er von dem Mann beleidigt und mit einem Trinkglas gegen den Kopf geschlagen worden. In der Folge habe der Unbekannte ein Messer hervorgeholt und in Richtung des Geschädigten gestochen. Dem 25-jährigen sei es gelungen den Stichen auszuweichen und davonzulaufen. Er wurde lediglich leicht verletzt. Der Mann soll etwa 25 Jahre alt und circa 170 cm groß gewesen sein. Er habe einen Vollbart gehabt und graue Jeans getragen. Seine Erscheinung wurde als “südländisch” beschrieben. Die gleichaltrige Begleiterin, welche sich die komplette Zeit über im Hintergrund aufgehalten haben soll, habe blonde Haare und helle Haut gehabt. Sie habe hellblaue Jeans und ein weißes oder beiges Oberteil getragen.

Die Polizei hat die Ermittlungen unter anderem wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung aufgenommen und erbittet Hinweise unter der Telefonnummer (06126) 9394-0.

Polizeipräsidium Westhessen

Polizeidirektion Rheingau-Taunus