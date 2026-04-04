„Niemand will Klingbeil sehen“! Jörges zerlegt Parteispitzen, während Reichelt SPD Lars entlarvt

von

Dirk Lauer

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Kommentare

Ein Kommentar zu „„Niemand will Klingbeil sehen“! Jörges zerlegt Parteispitzen, während Reichelt SPD Lars entlarvt“

  1. Avatar von Ralf.Michael
    Ralf.Michael

    Sheherazade-Lars, Tausend und Eine Nacht ? Zu Spät ! Der wird die Roten Socken auch Nicht und Niemals mehr retten. Mit solchen “ Anführern “ ist der Untergang der Sozzen vorprogrammiert und auch unumkehrbar. Sie haben es noch Nie in der Geschichte gekonnt ( und Sie werden es auch in Zukunft Nie können ) … Ei, Ei schau dorten. Stümper aller Orten.

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