„Niemand will Klingbeil sehen“! Jörges zerlegt Parteispitzen, während Reichelt SPD Lars entlarvt
von
in
Entdecke mehr von Pressecop24.com
Melde dich für ein Abonnement an, um die neuesten Beiträge per E-Mail zu erhalten.
Kommentare
Ein Kommentar zu „„Niemand will Klingbeil sehen“! Jörges zerlegt Parteispitzen, während Reichelt SPD Lars entlarvt“
-
Sheherazade-Lars, Tausend und Eine Nacht ? Zu Spät ! Der wird die Roten Socken auch Nicht und Niemals mehr retten. Mit solchen “ Anführern “ ist der Untergang der Sozzen vorprogrammiert und auch unumkehrbar. Sie haben es noch Nie in der Geschichte gekonnt ( und Sie werden es auch in Zukunft Nie können ) … Ei, Ei schau dorten. Stümper aller Orten.
Schreibe einen Kommentar