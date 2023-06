NoGo-Area Gießen: Mann mit Schusswaffe gesehen!

Nachdem an einem Mittwoch im Mai (17. Mai) ein unbekannter Mann mit einer Schusswaffe im Fasanenweg gesehen worden ist, sucht die Polizei nach Zeugen. Gegen 19.00 Uhr suchte ein unbekannter Mann im Eichendorffring bei einer Anwohnerin Zuflucht in ihrem PKW. Er gab an, von einem anderen Mann verfolgt und bedroht zu werden. Die Frau lehnte ab und er lief weiter. Wenig später lief ein weiterer Mann vorbei, welcher eine Waffe in der Hose stecken hatte. Er lief offenbar dem ersten Mann hinterher. Kurze Zeit später sah die Frau den Mann mit der Waffe erneut. Er hatte sie in der Hand gehalten und lief in Richtung Licher Straße. Der Unbekannte ist etwa 1,80 Meter groß, schlank und etwa 25 Jahre alt. Er trug eine schwarze Softshelljacke mit Kapuze auf dem Kopf und eine dunkle Hose. Die Polizei sucht Zeugen, insbesondere nach dem Mann, der offenbar verfolgt worden ist. Wer hat am Mittwochabend (17. Mai) gegen 19.00 Uhr die beiden Männer im Bereich des Eichendorffring bzw. Fasanenweg gesehen? Wem ist der Mann mit der Schusswaffe ebenfalls aufgefallen? Hinweise erbittet die Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555.

Polizeipräsidium Mittelhessen