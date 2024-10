NOGO – Area Gießen: Polizeibeamte mit Messer bedroht!

Ein Autofahrer hielt am frühen Samstag (12.10.) neben einem Auto an der Kreuzung Bismarckstraße / Ludwigstraße an. Gegen 4 Uhr zeigte er dessen beiden Insassen plötzlich und ohne erkennbaren Grund ein Springmesser und bedrohte sie verbal aus seinem Fahrzeug heraus. Was der 25-Jährige zu diesem Zeitpunkt nicht ahnte war, dass er soeben eine Zivilstreife der Gießener Kriminalpolizei bedroht hatte. Die Beamten ließen den Mann zunächst gewähren, forderten Unterstützung an und stoppten den Kriminellen kurz darauf. Es folgte seine Festnahme. Es wurde niemand verletzt. Bei der Durchsuchung stellten die Beamten neben einem Springmesser noch einen Baseballschläger sowie einen Schlagring sicher. Der Festgenommene musste mit zur Dienststelle. Sie leiteten ein Strafverfahren ein, nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der deutsche Staatsangehörige entlassen. Der Grund für sein Verhalten ist Gegenstand der eingeleiteten Ermittlungen.

Polizeipräsidium Mittelhessen