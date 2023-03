NoGo – Area Limburg: Zusammentreffen zweier rivalisierender Gruppen Jugendlicher endet in einer gefährlichen Körperverletzung!

Tatort: 65549 Limburg, Schiede 17 und Innenstadt Limburg

Tatzeit: 17.03.23, 14:55 Uhr

Sachverhalt:

Zunächst wurde eine Auseinandersetzung zweier Gruppen in Limburg, Am Zehntenstein gemeldet. Im weiteren Verlauf traf eine Gruppen an der Schiede auf den späteren Geschädigte. Dieser soll aus der Gruppe angegriffen und mit einem Schlagstock am Kopf verletzt worden sein. Durch die eingesetzten Polizeikräfte konnten einige beteiligte Personen am Bahnhof kontrolliert werden. Der Geschädigte musste im Krankenhaus behandelt werden.

Der Sachverhalt konnte zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht abschließend aufgeklärt werden. Deshalb bittet die Kriminalpolizei Zeugen oder Hinweisgeber sich bei der Polizei in Limburg unter 06431 9140 – 0 zu melden.