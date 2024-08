NoGo-Area Wiesbaden: Ehepaar mit Taschenmesser bedroht!

– Täter festgenommen, Wiesbaden-Schierstein, Söhnleinstraße, Mittwoch, 07.08.2024, 20:37 Uhr(vb) Am Mittwochabend bedrohte und beleidigte ein 36-Jähriger ein Ehepaar in der Söhnleinstraße in Wiesbaden-Schierstein. Die 57-Jährige und ihr 69-jähriger Ehemann befanden sich auf einem Spaziergang am Schiersteiner Hafen als ihnen ein Mann entgegenkam, der einen verwirrten Eindruck vermittelte und ein Messer in der Hand hielt. Daraufhin drehten die Eheleute um, mussten jedoch feststellen, dass der Mann sie verfolgte. Im Garten von Anwohnern suchten sie Zuflucht und machten durch Hilferufe auf sich aufmerksam. Zwei Anwohner im Alter von 36 und 47 Jahren kamen dem Ehepaar zu Hilfe. Nach weiteren Beleidigungen ließ der 36-jährige Täter von den Personen ab und flüchtete. In einem nahegelegenen Feld machten hinzugerufene Streifen den Täter ausfindig und nahmen ihn nach kurzer Nacheile fest. Ersten Ermittlungen zufolge hatte sich der Täter des Messers bereits entledigt, sodass es nicht bei ihm und auch nicht im Nahbereich aufgefunden werden konnte. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Der Angreifer befindet sich nun in einer psychiatrischen Klinik.

Polizeipräsidium Westhessen – Wiesbaden