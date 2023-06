NoGo-Area Wiesbaden: Exhibitionist zugange!

Wiesbaden-Biebrich, Wörther-See-Straße, 31.05.2023, 09.55 Uhr,

(pl)In der Wörther-See-Straße in Biebrich ist am Mittwochvormittag im Umfeld einer Schule ein Exhibitionist aufgetreten. Der Mann habe sich gegen 09.55 Uhr zwei Schulkindern in schamverletzender Weise gezeigt. Der Exhibitionist soll ca. 1,70-1,75 Meter groß gewesen sein und eine normale Statur, ein jugendliches Erscheinungsbild, schwarze kurze lockige Haare sowie einen Kinnbart gehabt haben. Getragen habe er ein rotes Oberteil. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

Polizeipräsidium Westhessen – Wiesbaden