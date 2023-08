NoGo-Area Wiesbaden: Hilfe leistende Frau angegangen!

Wiesbaden, Hellmundstraße, 26.08.2023, 11.50 Uhr,

(pl)Beim Versuch einer auf dem Boden liegenden Person zu helfen, wurde am Samstagmittag in der Hellmundstraße eine 19-jährige Frau von einem unbekannten Täter angegangen. Die Geschädigte wollte gegen 11.50 Uhr einer augenscheinlich bewusstlos auf dem Bürgersteig liegenden Frau helfen. Währenddessen habe sich ein Mann genähert und sich über die Hilfsmaßnahmen beschwert. Als sich die 19-Jährige verbal zur Wehr setzte, sei sie von dem Unbekannten beleidigt und bedroht worden. Darüber hinaus habe der Mann auch versucht, sie ins Gesicht zu schlagen. Dies habe die Geschädigte jedoch abwehren können. Beim Eintreffen der verständigten Rettungs- und Polizeikräfte war der Angreifer bereits verschwunden und die zuvor am Boden liegende Frau wieder bei Bewusstsein und augenscheinlich unverletzt. Bei dem Angreifer soll es sich um einen etwa 1,80 Meter großen Mann mit schwarzen Haaren und einem auffälligen Grübchen am Kinn gehandelt haben. Getragen habe er ein hellblaues Oberteil und Jeans. Hinweise nimmt das 1. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2140 entgegen.

