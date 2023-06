NoGo-Area Wiesbaden! Widerstand zweier Frauen bei Personenkontrolle!

1. Mainz-Kastel, Elisabethenstraße, 14.06.2023, 11.20 Uhr,

(pl)In der Elisabethenstraße in Mainz-Kastel haben zwei 24 und 49 Jahre alte Frauen am Mittwochvormittag im Rahmen einer Personenkontrolle Widerstand geleistet. Nach einer vorangegangenen Auseinandersetzung wurden die beiden augenscheinlich alkoholisierten Frauen gegen 11.20 Uhr von zwei Polizeistreifen einer Kontrolle unterzogen. Im weiteren Verlauf setzten sich die zwei Damen gegen die polizeilichen Maßnahmen unter anderem mittels Schlägen sowie Tritten so zur Wehr, dass sie zu Boden gebracht und gefesselt werden mussten. Die beiden Festgenommenen wurden anschließend mit auf die Dienststelle genommen, wo die 24-Jährige ihr aggressives Verhalten weiter fortgesetzt und Beleidigungen ausgesprochen haben soll. Bei der Widerstandshandlung wurden eine Polizeibeamtin und die 24-Jährige leicht verletzt. Die 24 und 49 Jahre alten Frauen müssen sich nun wegen ihres Verhaltens in einem Ermittlungsverfahren verantworten.

Polizeipräsidium Westhessen – Wiesbaden