NOT-EILMELDUNG – DRINGEND NEUES ZUHAUSE FÜR ABGABEHUND „LADY“ GESUCHT! 

Wer gibt dieser lieben Hunde-Dame noch einmal ein schönes und geborgenes Zuhause?

Heute wurde die weiße Bolonka-Zwetna-Hündin „Lady“ in der Tierarztpraxis im Bachgau in Großostheim abgegeben. Für die 12 Jahre alte Hündin wird nun dringend ein liebevolles neues Zuhause gesucht!

Lady wurde am 02.12.2013 geboren und ist kastriert. Trotz ihres Alters ist sie eine ausgesprochen liebe, freundliche und verschmuste Hündin, die menschliche Nähe genießt und sich nichts sehnlicher wünscht, als noch einmal bei Menschen anzukommen, die ihr Sicherheit, Zuwendung und ganz viel Liebe schenken.

❤️ LADY IST EINE GANZ LIEBE HUNDE-DAME!

Lady wird als sehr freundlich, lieb und verschmust beschrieben. Gesucht werden Menschen mit Herz, die einer älteren Hündin eine Chance geben und ihr einen ruhigen und liebevollen Lebensplatz schenken möchten.

Ihr Gesundheitszustand ist ihrem Alter entsprechend. Bekannt ist eine Arthrose, weshalb Lady zur Schmerzlinderung regelmäßig behandelt werden muss. Sie benötigt alle vier Wochen eine Librela-Injektion. Die Kosten dafür liegen bei etwa 60 Euro pro Behandlung.

Gerade ältere Hunde haben es bei der Vermittlung häufig schwerer. Dabei haben auch sie es verdient, ihre verbleibende Zeit in einem liebevollen Zuhause verbringen zu dürfen. Für Lady wäre es deshalb besonders schön, wenn sich schnell die richtigen Menschen finden würden, die sie aufnehmen und ihr zeigen: Du gehörst wieder zu einer Familie!

🆘 BITTE HELFT LADY UND TEILT DIESE EILIGE VERMITTLUNG!

Vielleicht sitzt Ladys zukünftige Familie nur wenige Kilometer entfernt und weiß noch nichts von ihr. Deshalb gilt: Teilen, weitersagen und herumfragen! Jeder geteilte Beitrag kann dabei helfen, genau den Menschen zu erreichen, bei dem Lady für immer bleiben darf.

📞 Weitere Informationen und Besichtigungstermine:

Tierarztpraxis im Bachgau

Dr. Nora Gräßer

Mühlstraße 66

63762 Großostheim

Telefon: 06026 4815

E-Mail: info@tierarzt-grossostheim.de

🐾 Wer hat ein großes Herz für Lady und schenkt dieser freundlichen Hunde-Seniorin noch einmal ein richtig schönes Zuhause?

Bitte kräftig teilen – für Lady zählt jetzt jede Unterstützung!