Notarzt und Rettungsdienst mit Messer bedroht!

Bei einem Einsatz in einer medizinischen Praxis in Gummersbach ist am Dienstag (24. Oktober) ein Notarzt und eine Rettungswagenbesatzung von einem 53-Jährigen mit einem Messer bedroht worden.

Der deutlich alkoholisierte Gummersbacher war gegen 14.00 Uhr in der Praxis gestürzt und hatte zunächst das Bewusstsein verloren. Als der alarmierte Rettungsdienst sich um den Verletzten kümmern wollte, holte dieser ein Messer hervor und bedrohte die Rettungskräfte damit. Bei Eintreffen der Polizei hatte der 53-Jährige das Messer niedergelegt, verhielt sich aber gegenüber den Polizisten weiterhin aggressiv und sperrte sich gegen seine Ingewahrsamnahme. Auf richterliche Anordnung veranlasste die Polizei eine Blutprobenentnahme und nahm den 53-Jährigen bis zum späten Abend in Gewahrsam.