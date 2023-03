Notgeiler Mann entblößt sich in Bad Nauheim!

Bad Nauheim: Ein Exhibitionist zeigt sich am späten Donnerstagabend (9.3.) einer Frau in der Parkstraße. Gegen 23.05 Uhr sprach der Mann die Frau auf dem Gehweg zwischen Kur- und Zanderstraße an, zog seine Hose herunter und manipulierte an seinem Geschlechtsteil. Bei dem etwa 25 – 30 jährigen, schlanken Mann soll es sich vermutlich um einen Deutschen handeln. Er hatte blaue Augen und trug eine schwarze Wollmütze, schwarze Jogginghose und schwarze Oberbekleidung. Die Polizei in Friedberg, Tel.: 06031/601-0 ermittelt und nimmt Hinweise von Zeugen entgegen.

Polizeipräsidium Mittelhessen