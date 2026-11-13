NÜRNBERG: LÖW IM KICKER – AUF EINIGEN POSITIONEN FEHLE QUALITÄT

Symbolfoto – Bild KI-generiert

Nürnberg – Ex-Bundestrainer Joachim Löw hat im Fachblatt kicker eine ausführliche Analyse des deutschen Fußballs vorgelegt. In dem am 13. November 2026 erschienenen Interview sagt der 66-Jährige: „Am Ende fehlt es uns auf einigen Positionen nicht an der Einstellung, nicht an der Taktik, sondern schlicht an Qualität.“ Die BILD überschreibt dasselbe Gespräch mit „Jogi Löw rechnet mit deutschem Fußball ab“ – ein Wort, das Löw so nicht verwendet. Der Weltmeister-Trainer von 2014, von 2006 bis 2021 Bundestrainer, nimmt nach übereinstimmenden Zusammenfassungen des kicker-Gesprächs nicht einzelne Trainer in Haftung, lobt den neuen Bundestrainer Jürgen Klopp und verlangt stattdessen mehr individuelle Klasse, eine klare Spielidee und weniger reaktiven Fußball in der Bundesliga.

Das Original ist also kein BILD-Exklusivinterview und auch nicht die für den 15. November angekündigte BILD-Sendung „Lage der Liga“. Das Fachblatt kicker veröffentlichte das Gespräch unter der Überschrift „Löw im Interview: Bei manchen Bundesligisten reicht es, wenn du Durchschnitt bist“. Mehrere Medien verlinken genau diese Seite als Quelle. Der kicker erscheint in Nürnberg; wo das Gespräch selbst geführt wurde, ist öffentlich nicht näher bezeichnet. Die BILD berichtete darüber am 13. November um 11:54 Uhr, Autor ist Niklas Heising, und erwähnt am Rande, Löw sei am Sonntag ab 10 Uhr in „Lage der Liga“ auf YouTube und bild.de zu Gast. Das ist ein Hinweis auf einen späteren Auftritt, nicht der Ursprung der Zitate.

Der Satz, den die BILD zur Schlagzeile macht, ist im kicker-Gespräch länger und genauer als die verkürzte Formel „Fehlt schlicht an Qualität“. Mehrere Zusammenfassungen des Interviews geben Löw wortgleich so wieder: „Am Ende fehlt es uns auf einigen Positionen nicht an der Einstellung, nicht an der Taktik, sondern schlicht an Qualität.“ Die Einschränkung „auf einigen Positionen“ und die Absage an Einstellung und Taktik als eigentliche Ursache gehören zum Zitat dazu. Die BILD hängt in demselben Anführungsblock noch den Satz an: „Insbesondere im Kreieren spielerischer Lösungen sind uns andere Nationen individuell voraus.“ Denselben Gedanken geben andere Darstellungen des kicker-Gesprächs sinngetreu wieder, wenn auch nicht überall in genau diesem Wortlaut. Aus einem Befund zu einzelnen Positionen und zur individuellen Lösungskompetenz wird in der BILD-Überschrift leicht ein pauschales Verdikt über den ganzen deutschen Fußball.

Wichtig ist der Zusammenhang, den die BILD weitgehend ausblendet. In ausführlicheren Wiedergaben des kicker-Interviews betont Löw, die enttäuschenden Turnierergebnisse seit 2018 seien nicht an den jeweiligen Verantwortlichen festzumachen. Er selbst habe bei der Weltmeisterschaft in Russland in der Verantwortung gestanden, danach Hansi Flick in Katar, anschließend Julian Nagelsmann. Das ist das Gegenteil eines persönlichen Abrechnens mit den Nachfolgern. Wille, Einstellung und Kampfbereitschaft seien längst Grundvoraussetzungen, die sämtliche Nationen mitbrächten, heißt es in diesen Zusammenfassungen; Spielern wie Joshua Kimmich und Jonathan Tah die richtige Mentalität abzusprechen, habe Löw für unangemessen gehalten. Das Sport-Informations-Dienst-Material, das unter anderem Sport1 verbreitete, zitiert ihn dem kicker gegenüber außerdem so: „Die Spanier kann man nicht mit deutschen Tugenden allein schlagen. Das ist ein Irrglaube.“

Genau dieser Spanien-Vergleich ist der Kern der Analyse, nicht eine bloße Abrechnung. Löw sagt weiter, so das SID-Material: „Der Fußball in der Spitze fängt damit an, dass du Ballbesitz hast. Ich nehme dem Gegner alle Kraft, indem ich ihn laufen lasse, bis sich die Möglichkeit ergibt, zuzuschlagen. Das ist die Lösung.“ Und: „Die Spanier kann man im Moment nur schlagen, wenn man besser im Ballbesitz ist als sie, damit sie hinterherlaufen müssen. Das ist der Schlüssel für die Weltspitze, und daran müssen wir uns messen.“ Die BILD übernimmt die Tugenden-Sätze, lässt den Ballbesitz-Schlüssel aber weg und setzt stattdessen hinter das Wort „Irrglaube“ den Satz: „So haben es auch die Argentinier im Sommer erlebt, die in Sachen Mentalität als Maß aller Dinge galten.“ Im SID-Text steht an dieser Stelle eine Auslassung. Der Argentinien-Satz wird hier deshalb als von der BILD so zitiert wiedergegeben, nicht als unabhängig wortgleich gesicherter Originalton. Der sachliche Hintergrund des Sommers ist allerdings eindeutig: Spanien wurde 2026 Weltmeister, im Finale gegen Argentinien, und kassierte im Turnier nur ein Gegentor.

Bei der Bundesliga-Kritik ist der Wortlaut dagegen unabhängig in derselben Form überliefert. Das SID-Material zitiert Löw so: „Wir brauchen mehr Lösungen mit dem Ball, dieser Gedanke muss unsere Spielidee bestimmen. Wir müssen Kreativität und Mut fördern und fordern. Wir bestimmen das Spiel, der Gegner reagiert auf uns, nicht umgekehrt. Ich sehe in der Bundesliga viele Mannschaften, die reaktiven Fußball spielen, und das missfällt mir.“ Die BILD beginnt das Zitat erst bei „Wir müssen Kreativität und Mut fördern und fordern“ und lässt den vorangestellten Satz über Lösungen mit dem Ball weg. Der restliche Wortlaut stimmt überein. In ausführlicheren Zusammenfassungen des kicker-Gesprächs heißt es zudem, bei manchen Bundesligisten reiche es, wenn ein Spieler lediglich Durchschnitt abliefere; für die Nationalmannschaft dürfe das „niemals der Anspruch sein“. Dieser Gedanke erklärt auch die kicker-Überschrift und fehlt in der BILD-Fassung.

Denselben Maßstab legt Löw an die Ausbildung. Das SID-Material gibt ihn so wieder: „Die haben eine klare Vorstellung: Welche Spielertypen will man oben sehen, und was spielen wir für einen Fußball? Diese Systematik zieht sich von unten bis nach oben.“ Und: „Die Spanier weichen von ihrer Philosophie nicht ab, auch wenn sie mal ein paar schlechte Jahre haben.“ Daraus leite er die Frage ab: „Wofür stehen wir in Deutschland? Der Reflex ist häufig, dass wir nicht mehr für unsere Tugenden stehen. Das stimmt aber nicht. Wir stehen nicht mehr für eine klare Spielidee.“ In Deutschland liefen 18 Jahre alte Spieler in einer Bundesligamannschaft häufig „einfach so mit“, sagte er dem kicker laut SID: „Aber dieses Alter ist eine ganz sensible Phase, eine Phase, in der wir das individuelle Training in der täglichen Arbeit viel stärker in den Vordergrund stellen müssen.“ Er wünsche sich „zwei- oder dreimal die Woche ein ganz spezifisches Training auf die jeweilige Position“, immer mit der Frage, was ein talentierter Spieler brauche, „um in die internationale Klasse oder gar in die Weltklasse zu kommen“.

Die BILD zitiert darüber hinaus diesen Block: „Manche Vereine haben in zehn Jahren 15 Trainer mit völlig unterschiedlichen Ausrichtungen und Philosophien. Aber wo ist die Durchgängigkeit in der Ausbildung? Hat man eine einheitliche Spielphilosophie, hat man eine einheitliche Idee? Und ist diese wichtiger als der Tabellenplatz?“ Die Zahlen und der Vorwurf fehlender Durchgängigkeit tauchen auch in anderen Zusammenfassungen des kicker-Gesprächs auf. Ebenfalls die BILD, gestützt durch den Sinn anderer Wiedergaben, zitiert Löw so: „Die Förderung der Individualität ist wichtig, wenn ein Spieler oben bei den Profis ankommen will. Sie ist sogar entscheidend. Da gibt es viele Ansatzpunkte und viele Dinge, die wir in Deutschland besser machen können. Weil wir das vernachlässigt haben, sind wir weg von der Weltspitze.“ Das ist eine scharfe Diagnose zur Ausbildung, kein Beleg dafür, dass Löw den gesamten deutschen Fußball in Bausch und Bogen verwirft.

Was die BILD in ihrer Abrechnung-Geschichte außerdem fast vollständig auslässt, ist Löws Blick auf den amtierenden Bundestrainer. In ausführlicheren Darstellungen des kicker-Interviews sagt er über Jürgen Klopp, „sehr, sehr gut“ gefalle ihm, was Klopp bislang zeige; der neue Trainer bringe fachliche Qualität, Erfahrung und eine überragende Kommunikationsfähigkeit mit. „Er hat es schnell geschafft, wieder eine Verbindung zwischen Mannschaft und Fans im Stadion herzustellen“, wird Löw dem kicker gegenüber zitiert. Zugleich warnt er vor Wundererwartungen: „Das Urteil wird aber immer dann gefällt, wenn man von einem Turnier nach Hause fährt.“ Bei großen Turnieren müsse die Mannschaft den Beweis erst noch antreten. Eine Analyse, die den Nachfolger ausdrücklich lobt, die eigene Verantwortung 2018 nicht verschweigt und strukturelle Defizite benennt, ist etwas anderes als eine Abrechnung. Der gesicherte Stand am 13. November 2026 ist damit dieser: Löw hat im kicker über fehlende individuelle Qualität auf einigen Positionen, über reaktiven Bundesliga-Fußball, über fehlende Durchgängigkeit in der Ausbildung und über Spanien als Maßstab gesprochen. Das Wort „abrechnen“ stammt von der Überschrift, nicht von ihm.

KOMMENTAR / MEINUNG: „Rechnet ab“ ist eine Überschrift, die Klicks holt. Das Gespräch selbst ist eine Analyse: scharf dort, wo Qualität, Ausbildung und Spielidee gemeint sind, und ausdrücklich nicht als persönliche Abrechnung mit Nachfolgern angelegt. Wer beides in einen Topf wirft, macht aus einem Fachinterview ein Duell.

KOMMENTAR / MEINUNG: Der Satz über fehlende Qualität auf einigen Positionen ist hart, weil ihn ein Weltmeister-Trainer sagt. Gerade deshalb verdient er den ganzen Wortlaut, nicht die verkürzte Formel. Einstellung und Taktik allein reichen nicht, sagt er; das ist eine Forderung nach Klasse, keine pauschale Beleidigung des deutschen Fußballs.

KOMMENTAR / MEINUNG: Der eigentliche Streit liegt auf dem Platz und in den Vereinen: reaktives Spiel, häufige Trainerwechsel, zu wenig individuelles Training. Ob Klubs und Verband das ernst nehmen, entscheidet mehr als jede Schlagzeile. Spanien bleibt bei seiner Idee, auch in schlechten Jahren. Genau das verlangt Löw, und genau darüber sollte geredet werden.

Was meinen Sie: Trifft Löws Kritik an Qualität, Ausbildung und reaktivem Bundesliga-Fußball den Kern – oder macht die Schlagzeile vom Abrechnen aus einer Analyse mehr, als im Interview steht? Schreiben Sie uns Ihre Meinung in die Kommentare und teilen Sie diesen Artikel!

Quellen:

kicker: Löw im Interview: Bei manchen Bundesligisten reicht es, wenn du Durchschnitt bist (13.11.2026): https://www.kicker.de/loew-im-interview-bei-manchen-bundesligisten-reicht-es-wenn-du-durchschnitt-bist-1270948/artikel

SPORT1/SID: Löw: „Das ist ein Irrglaube“ (13.11.2026, 10:48 Uhr): https://www.sport1.de/news/fussball/dfb-team/2026/11/loew-deutsche-tugenden-allein-genuegen-nicht

BILD: Jogi Löw rechnet mit deutschem Fußball ab – „Fehlt schlicht an Qualität“ (Niklas Heising, 13.11.2026, 11:54 Uhr): https://www.bild.de/sport/fussball/jogi-loew-rechnet-mit-deutschem-fussball-ab-fehlt-schlicht-an-qualitaet-6af6c2c99849eea0701e130c

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